Cameroun: Décès de Thomas Dakayi Kamga, ex-ministre et ancien DG de CAMAIR, à 80 ans ce 26 octobre 2024

Thomas Dakayi Kamga, ancien ministre et ex-directeur général de la compagnie aérienne nationale CAMAIR, s'est éteint ce 26 octobre 2024 à l'âge de 80 ans. Il laisse derrière lui un parcours marquant et riche en contributions pour le Cameroun.

Connu pour son engagement et son dévouement au service de l'État, Thomas Dakayi Kamga a dirigé plusieurs projets d'envergure au sein de l'administration publique. En tant que ministre, il a œuvré pour le développement de secteurs stratégiques du pays et, à la tête de CAMAIR, il a contribué à la croissance de la compagnie à un moment crucial de son histoire.

Ce départ attriste de nombreux proches et collaborateurs qui saluent un homme de valeurs et un leader respecté. Sa carrière exceptionnelle et son engagement pour la nation lui ont valu une reconnaissance au-delà des frontières camerounaises.

À la suite de cette perte, les hommages se multiplient pour souligner l'impact de Thomas Dakayi Kamga sur la communauté camerounaise et son dévouement à la nation. En attendant les détails des funérailles, l'heure est au recueillement et aux témoignages de sympathie pour ses proches et collaborateurs.