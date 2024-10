Afrique: La Jeunesse au cœur des Priorités - Engagements et Recommandations des grandes rencontres Internationales

Dans le cadre du Forum Mondial de la Jeunesse 2024, Emmanuel Ombana, a pris part aux discussions de haut niveau, d'abord en tant que panéliste et puis rapporteur de la commission « Agriculture Numérique et Gouvernance ». Cet événement, dédié aux enjeux de sécurité alimentaire, de changement climatique, et de transformation des systèmes agroalimentaires, a permis à Emmanuel Ombana de représenter la jeunesse de l'Afrique Centrale et de contribuer au Plan d'Action Mondial de la Jeunesse 2025-2026.

En amont de cet événement, des civilités ont été présentées à Son Excellence Madame l'Ambassadeur, Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon en Italie, Représentant Permanent auprès de la FAO, du FIDA et du PAM.

Ces échanges ont permis de consolider les priorités stratégiques pour renforcer la place de la jeunesse gabonaise sur la scène internationale.

Priorités pour la Jeunesse Gabonaise et d'Afrique

1. Accroître la participation des jeunes Gabonais au Forum Mondial de la Jeunesse :

Ce plaidoyer vise à encourager la présence de jeunes talents gabonais dans ce forum pour leur permettre de saisir des opportunités de formation, d'échanger des expériences pratiques et de créer un réseau actif de jeunes leaders susceptibles d'influencer les politiques de jeunesse à l'échelle internationale.

%

2. Favoriser l'intégration des Gabonais dans les institutions internationales :

Cette initiative, soutenue par les plus hautes autorités gabonaises, dont le Président de la Transition, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, ambitionne de promouvoir la présence de professionnels gabonais dans les organisations internationales. Une telle intégration renforcerait l'influence du Gabon dans les grandes instances internationales et contribuerait au rayonnement du pays.

Synthèse des Rencontres et Échanges Clés :

Lors du Forum, Emmanuel Ombana a multiplié les rencontres et les échanges stratégiques :

1. Rencontre avec l'Ambassadeur du Gabon en Italie :

Discussion visant à renforcer l'implication des jeunes Gabonais dans les initiatives agroalimentaires internationales.

2. Échanges avec le Bureau pour la Jeunesse et les Femmes de Rome :

Discussions sur le soutien aux initiatives de la jeunesse gabonaise et sur l'importance de renforcer la coopération pour maximiser l'impact des projets en cours.

3. Rencontre avec le Secrétaire Général Adjoint de l'ONU pour la Jeunesse :

Les échanges ont souligné l'importance de l'implication des jeunes dans la gouvernance et la prise de décision au sein des systèmes agroalimentaires.

4. Rencontres avec des ONG et associations de Jeunesse :

Discussions autour des opportunités de collaboration pour renforcer les compétences des jeunes, notamment en matière d'entrepreneuriat agroalimentaire.

5. Échanges avec les Points Focaux Nationaux pour la Jeunesse :

Discussions permettant de prioriser les besoins des jeunes à l'échelle nationale et de les intégrer dans les politiques publiques.

6. Table ronde avec les jeunes parlementaires d'Afrique Centrale et Partage d'expériences sur l'engagement des jeunes dans la gouvernance alimentaire et échanges autour de leurs rôles dans les politiques de développement régional.

7. Rencontres avec des organisations de la société civile :

Discussions mettant en avant l'importance d'une synergie entre les différentes parties prenantes pour maximiser l'impact des initiatives sociales et environnementales.

Recommandations Clés

À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations stratégiques ont été formulées :

1. Appropriation du Plan d'Action Mondial de la Jeunesse 2025-2026

Encourager les bureaux régionaux et points focaux jeunesse à intégrer ce plan dans leurs stratégies nationales par le biais de formations, d'ateliers et de consultations intersectorielles.

2.Création de groupes thématiques jeunesse :

Ces groupes permettront de sensibiliser les jeunes aux transformations nécessaires dans les systèmes agroalimentaires et de stimuler l'innovation.

3. Mise en place d'un Groupe de Travail Points Focaux Jeunesse FAO :

Ce groupe, en collaboration avec les ministères et parlementaires, pourrait élaborer des initiatives pour la jeunesse, incluant des programmes de formation et des dispositifs de financement.

4. Diffusion élargie des informations et renforcement de la coopération :

L'amélioration du partage des connaissances avec la société civile et le secteur privé est cruciale pour renforcer l'impact des initiatives de la jeunesse.

5. Priorité à la transformation numérique :

Le développement des compétences numériques des jeunes doit être un axe central pour moderniser les systèmes agroalimentaires et garantir leur résilience face aux défis futurs.

Conclusion

Ces priorités et recommandations visent à mobiliser et impliquer la jeunesse gabonaise dans les questions de sécurité alimentaire et de changement climatique, tout en consolidant leur rôle dans les dynamiques internationales. Une coopération renforcée à l'échelle régionale et internationale est essentielle pour garantir la résilience des systèmes alimentaires, ouvrant la voie à un avenir plus inclusif et durable pour les jeunes leaders de demain.