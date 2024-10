Gabon: REAGIR effectue sa rentrée politique et salue l'acte du 30 août 3023 opéré par le CTRI

Le parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR a effectué sa rentrée politique ce samedi 26 octobre 2024 à Alénakiri, dans la commune d'Owendo, chez Philippe Nzé Eyeghe, Conseiller et Directeur de l'Institut de formation et d'études politiques du parti.

Fini le renouvellement des organes centraux, la rentrée politique du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR) est effective. C'est Guy Roger Aurat Reteno, président par intérim de cette formation politique qui a mené de main de maitre, l'ouverture de cet événement au quartier Alénakiri. "Nous avons initié cette activité politique ici à Alénakiri, un des environnements les plus difficiles d'accès où nous avons jugé opportun de venir partager un moment convivial avec nos compatriotes qui sont autour des nouveaux dirigeants du parti.".

Débout et en tout humilité, devant les membres, sympathisants et nouveaux adhérents, le président intérimaire a affirmé et rassuré" qu'il n'y a pas de problème à REAGIR, ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Personne ne peut affirmer qu'il y a une situation de trouble. Nous appelons seulement au respect des statuts. Nous sommes attachés aux valeurs humaines, de justice, de dignité, de paix et bien d'autres. Nous devons nous asseoir pour promouvoir ces valeurs ". Pour lui, les statuts du parti s'imposent à tous les militants de façon égale. La formation politique ne vit pas une situation de trouble, insistera t-il.

Actualité politique oblige

Tout en saluant et en reconnaissant le rôle joué par le Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI), Guy Roger Aurat Reteno a affirmé sans ambages, que c'est grâce à l'action du 30 août 2023 que les Gabonaises et Gabonais ont été libérés des quatorze années d'humiliation et bien d'autres vices. " Les 14 ans passés nous ont plongés dans l'abime. Tout le monde est conscient que nous étions piétinés par l'arrogance, la condescendance, le mépris, des humiliations de tout genre...Nous avons vécu sous la domination d'un groupuscule sans foi ni loi. Nous avons vécu sous la douleur. Nous sortons de l'obscurité grâce au CTRI. Ce pays est un don de nos ancêtres. REAGIR ne pouvons plus supporter cette situation, s'est donné pour mission, de se réapproprier ce qui nous revient de droit, notre pays le Gabon" .

De la nouvelle Constitution et du référendum

La rentrée politique du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction est une occasion pour les cadres de cette formation politique, d'inviter les uns et les autres, les Gabonais dans leur ensemble, à ce qu'ils 'imprègnent du contenu de la nouvelle Constitution soumise à leur appréciation.

"Nous avons invité nos compatriotes de s'intéresser à la chose politique parce que l'opportunité qui nous est offerte par le CTRI aujourd'hui, c'est une opportunité inestimable. Un referendum, on ne le vit pas tous les jours. Nous avons invité les populations à aller lire la Constitution, à la comprendre et à voter de manière objective, de ne pas se laisser manipuler par les politiciens qui sont du coté du Non, qui sont du coté du Oui. Chacun, en son âme et conscience doit voter en toute connaissance de cause te en toute responsabilité".

Guy Roger Aurat Reteno, président par intérim de REAGIR, tout en invitant ses compatriotes à saisir cette opportunité qui leur est offerte, n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur, le travail abattu par les hommes et les femmes des médias. "Vous faites un métier noble et qui doit toujours véhiculer des messages qui vont dans le sens de construire et qui doit honorer ce que vous faites".

En attendant la campagne référendaire, les cadres du parti convient, non seulement les membres de REAGIR, mais surtout, l'ensemble des Gabonais, à la lecture de la nouvelle loi fondamentale, avant sa validation ou non, au référendum prévu le 16 novembre prochain.