En se rendant au centre-ville de Tunis lors d'une visite inopinée, le Président de la République, Kaïs Saïed, a constaté de visu l'état d'avancement des travaux de rénovation de la maison de la culture Ibn-Khaldoun, avant d'effectuer une tournée d'inspection aux places Barcelone et Mongi-Bali, où il a donné ses instructions en vue de leur réaménagement.

Ainsi, contrairement aux allégations de certaines mauvaises langues, prétendant que ses dernières actions faisaient partie d'une campagne électorale, le Chef de l'Etat démontre qu'il s'agit, bel et bien, d'une approche consistant à faire le suivi des projets mis en chantier tout en procédant aux rectifications si la situation l'exige.

Critiquant la manière hâtive avec laquelle les travaux de réhabilitation de la maison de la culture Ibn-Khaldoun ont été menés, le Président de la République a affirmé qu'il faut réparer les défaillances car les demi-solutions et les restaurations "de façade" sont inacceptables.

En se rendant, ensuite, aux places Barcelone et Mongi-Bali, il a mis l'accent sur l'impératif de les réaménager à l'instar de ce qui a été réalisé à la Place Pasteur.

La volonté est claire quant au souci de redonner au centre de la capitale toute sa splendeur et toute la beauté de ses sites et autres espaces qui faisaient le bonheur et la fierté de ses habitants.

%

C'est dire qu'à l'orée de ce nouveau mandat présidentiel, les Tunisiens sont rassurés quant à la volonté de bien faire de leurs gouvernants dans tous les secteurs et en premier lieu la réalisation des promesses, ce qui laisse entendre une réelle métamorphose des conditions de vie des citoyens vers le meilleur.

Et suite à ce qui a été fait à la piscine du Belvédère en un temps record, l'espoir est permis d'enregistrer d'autres performances en faveur de l'essor et de la prospérité de la Tunisie en cette phase nouvelle.

Imposer le respect de la loi à tous

Le Président de la République s'est ensuite rendu au siège du ministère de l'Intérieur où il s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'Etat chargé de la Sûreté nationale et nombre de hauts cadres sécuritaires.

Il a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de multiplier les efforts et d'œuvrer avec dévouement et loyauté en vue de prévenir et de lutter contre toutes les formes de criminalité et d'imposer le respect de la loi à tous.