Tunisie: UTAP / Huile d'olive - Appel à fixer des prix de vente «rentables»

L'organisation agricole a souligné l'impératif d'instaurer un partenariat réel entre les exportateurs et les producteurs et à réhabiliter et exploiter les terres agricoles domaniales.

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap) a appelé à fixer des prix de vente rentables des olives, pour les agriculteurs, eu égard aux coûts élevés de la production de ce produit, et compte tenu de la demande accrue sur l'huile d'olive tunisienne, dans le monde.

L'organisation agricole a également souligné, dans un communiqué, publié hier, l'impératif d'instaurer un partenariat réel entre les exportateurs et les producteurs, lequel partenariat doit être fondé sur la confiance mutuelle et l'accompagnement technique pour améliorer la qualité et la productivité.

Elle a recommandé, en outre, à réhabiliter et exploiter les terres agricoles domaniales, dans ce domaine de manière à satisfaire les besoins du marché local en huile d'olive, tout en veillant à orienter une partie de la subvention destinée aux huiles végétales importées, à l'appui des terres domaniales, en vue de garantir des prix de vente adaptés au pouvoir d'achat du citoyen tunisien.

Elle a rappelé que les exportations d'huile d'olive ont drainé, lors de la précédente récolte, des recettes dépassant les 5 milliards de dinars.