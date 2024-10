Tunisie: OB-CA (1-1) - Un point inutile pour les deux !

Le CA a mal géré son avance après l'expulsion injustifiée de Ait Malek face à un OB omniprésent mais inefficace.

Après ce nul 1-1 à Medjaz El Bab entre l'OB et le CA, Bettoni a dit qu'il est «déçu du résultat mais qu'il ne reproche rien à ses joueurs qui ont évolué à 11 contre 10. Défensivement, on a tenu le coup jusqu'à la fin, même si évoluer à 10 nous a privés de jouer le pressing et d'avancer». on ne sait pas si le coach français est conscient qu'il a changé complètement de plan pour ce match en mettant Zemzmi, Sghaier, Youssef, Téné et Laabidi sur le banc vu que le terrain (état catastrophique franchement pour servir à jouer au football) était lourd et ne sied pas a priori à ce type de joueurs.

Ce changement radical, il l'a regretté en deuxième mi-temps en lançant ces cadres sur le banc pour conserver ce 1-1. C'est la preuve qu'ils'agit d'un choix hasardeux. Un point de gagné en déplacement et face à un leader meilleur sur le terrain tout en jouant à 10 depuis la 25', c'est assez bon pour Bettoni et son équipe. Mais en même temps, ce CA a affiché les mêmes tergiversations que la semaine dernière. Une énorme inefficacité et pas d'initiative pour gagner et être le premier dans les duels. Ce CA n'a pas eu de bonnes occasions. Un but bien travaillé par Ait Malelk (15') de la tête après un service de Ben Abda, puis ce tir raté de Téné à la 75'.

Sinon, le CA était brouillon et incapable de monopoliser la balle pour respirer. Il a tellement subi qu'au bout de la première erreur, il a cédé. Un but qui devait alarmer l'entraîneur clubiste de la qualité de sa défense. Sghaier échappe à Ben Abda au marquage après un centre où Zaalouni regardait passivement, et puis ce Moez Hassan qui n'intervient pas, et Sghaier frappe et égalise (54'). Ce n'était pas volé, et ce n'est pas une question de jouer à 11 congre 10 ou de terrain labouré et à limite impraticable. Homri, Ragoubi, Sissoko et Sghaier, étaient meilleurs dans les duels, contrôlaient mieux la balle et profitaient des énormes déchets techniques des Khelil, Simakula, Srarfi et les autres.

Le CA a résisté

Le mérité du CA est de résister vers la fin et d'écarter le danger loin de son gardien quand Ali Youssef est rentré. C'est le genre de défenseur super classe qui change le visage de l'équipe. Peut-être que Bettoni a pris du retard à le faire jouer. L'OB a laissé passer sa chance au vu des occasions présentées : Mekni (19') et Zâalouni sauve sur la ligne, Sissoko frappe haut (40'), et ce tir lointain et fort de Homri (65') détourné par Hassen.

«Je ne suis pas content de ce point vu qu'on ait dominé le CA. On a eu plus d'occasions, on a pressé et on était mieux qu'eux dans les duels. Le CA n'a pu rien faire, mais on doit encore avancer» dit Yemen Zeelfeni, entraîneur de l'OB. Les deux équipes ont laissé passer la chance de gagner et laissent filer deux points. Khaled Gouider ? L'arbitre du match a créé la sensation en expulsant Ait Malek à la 25' : un carton jaune pour protestation, et puis le Clubiste met la main sur l'arbitre et carton rouge. Quel que soit le motif, Ait Malek a lésé son équipe avec ce tempérament agressif et ce geste gratuit et enfantin.

OB : Ben Chrifia, Knani, Hammami, Sghaier, Fadhli, Sissoko, Raggoubi (Bessghaier), Homri, Oune, Mekni, Abid (Haddouchi)

CA : Hassan, Zaalouni, Bouabid, Ben Abda, Shili (Téné), Khelil, Simakula (Youssef), Srarfi (Sghaier), Khadhraoui (Zemzmi), Ait Malek, Eduow (Laabidi)