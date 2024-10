Tunisie: «Tunis, Mosaïque Vivante» du 27 octobre au 3 novembre 2024 - Valoriser la destination Tunis-Carthage

Une série d'événements et d'activités culturelles se tiendra tout au long de la semaine, avec au programme des ateliers ludiques, des expositions artistiques, des visites guidées et des performances musicales.

«Tunis, mosaïque vivante» est le nom d'un événement qui se déroulera du 27 octobre au 3 novembre 2024 à Tunis, porté par le «Destination Management Organisation» (DMO), un organisme autonome regroupant divers acteurs publics et privés du tourisme, dont l'ambition est de fédérer et de créer de la valeur pour l'écosystème de la région. Ce projet inclura divers événements et activités dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, ayant pour objectif de mettre en valeur la destination Tunis-Carthage à travers ses dimensions historique, culturelle, sportive et festive.

«L'initiative vise à attirer des visiteurs locaux et internationaux, tout en renforçant l'image de Tunis-Carthage comme destination citadine de premier plan et en soutenant l'économie locale», précisent les organisateurs. Le nom choisi pour cette action, expliquent-ils, souligne la symbolique de la mosaïque, avec sa complexité et sa richesse représentées par des fragments de différentes tailles et couleurs, renvoyant ainsi à la diversité culturelle et aux multiples influences des civilisations ayant façonné la ville. Le lancement de «Tunis, Mosaïque Vivante» se fera aujourd'hui 27 octobre 2024, avec l'inauguration d'un nouvel itinéraire cyclable et pédestre à Carthage, où l'on prévoit un tour à vélo autour des sites historiques, une marche pédestre pour mieux découvrir les recoins de la ville, ainsi qu'une animation musicale pour clôturer l'événement au Théâtre romain.

Parmi les événements proposés tout au long de la semaine, on retrouvera une exposition photo intitulée «Tunis authentique et multiple», signée Tarek Chaâbouni, qui sera hébergée par le Downtown Tunis Hôtel à la Médina de Tunis, et une foire d'artisanat qui se tiendra au parc Essaâda, à La Marsa, du 1er au 3 novembre 2024, mettant en valeur le patrimoine tunisien à travers un espace d'exposition dédié, accompagné de performances musicales.

Pour clore l'événement, un concert de musique sera proposé par le duo Ahmed Litaiem et Aymen Ben Attia le 3 novembre à l'hôtel Dar El Marsa. Le DMO est soutenu par le projet «Promotion du tourisme durable», mis en oeuvre par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec l'appui de l'agence allemande de coopération internationale (GIZ), financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l'Union européenne dans le cadre de son programme «Tounes Wijhetouna».