Tunisie: EST / CAB (0-0) - Malchance et blocage !

Pour Yan Sasse et ses camarades, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Sauf que la chance leur a terriblement tourné le dos sur le penalty raté par Yassine Meriah notamment.

Nous étions curieux de voir quel visage allait présenter l'EST version Skander Kasri. Le coach "sang et or" intérimaire n'a pas hésité à opérer des changements au onze de départ, à l'entrejeu notamment, en laissant Yan Sasse sur le banc et en titularisant Azzouni, Tka et Zaddem, sachant que Roger Aholou ne figurait même pas sur la feuille du match.

Cela dit, Elias Mokwana et Youssef Belaili ont animé respectivement les couloirs droit et gauche de l'attaque. Et à vrai dire, Belaili s'est forcé à se montrer discipliné tactiquement en jouant collectif.

Par ailleurs, Belaili a été pratiquement de toutes les actions entreprises : il a servi Tka dans le dos des défenseurs et ce dernier de dribbler Seydi avant d'adresser un tir qui frôla la transversale (23'). Belaili était même tout près d'ouvrir le score, mais sa reprise suite à un corner frôla le montant gauche des filets de Krir (38').

Du côté des Cabistes, la prudence a été de mise. Sami Gafsi a opté pour le jeu en bloc bas, tout en opérant par des contres par le biais d'Ahmed Amri, le joueur cabiste le plus en vue, mais sans réussir à inquiéter la défense espérantiste.

La seule occasion nette qu'on peut prêter aux Cabistes en première mi-temps est celle d'Oussama Ali dont la frappe passa du côté gauche des filets de Memmiche (25').

Des ratages monstres...

A la mi-temps, Skander Kasri a effectué deux changements en alignant le très attendu Rodrigo Rodrigues et Yan Sasse. Deux changements qui ont apporté la plus-value escomptée à l'animation offensive et, encore une fois, Youssef Belaili l'a joué collectif en servant Sasse en pleine surface de réparation, à son tour de servir Rodrigues qui a vu sa frappe déviée en corner (73').

Seydi allait commettre l'irréparable sur Sasse en le fauchant en pleine surface de réparation. Une chance inouïe s'est présentée dès lors aux "Sang et Or" pour marquer le but de la victoire, mais voilà que Meriah rata le penalty avec un tir très haut, frôlant la transversale (80').

Les "Sang et Or" ont joué, certes, de malchance, ils sont tombés sur un Achref Krir dans un grand jour. Sasse l'a appris à ses dépens dans le temps additionnel quand le portier cabiste, auteur d'une jolie parade, intercepta son tir puissant et cadré (90'+1).

Au final, le fameux choc psychologique n'a pas opéré avec Skander Kasri. La chance a, certes, tourné le dos aux Espérantistes au vu du volume de jeu développé et des nombreuses occasions ratées, mais il est clair que l'attaque a besoin du temps pour retrouver l'efficacité escomptée.

EST : Memmiche, Meriah, Tougai, Ben Hmida, Bouchniba, Azzouni (Jelassi 76'), Zaddem (El Ayeb 59'), Tka, Belaili (Bouguerra 76'), Mokwana (Sasse 46') et Sowe (Rodrigues 46').

CAB : Krir, Guesmi, Akermi, Seydi, Allela, Bouallegui, Kanté, Aymen Amri (Ferchichi 87'), Ali (Othmani 60'), Balbouz (Cissokho 60') et Ahmed Amri (Aloui 87').