Afrique: Mondial féminin U-17 - Le Nigeria s'incline face aux États-Unis

Nigeria 0-2 États-Unis

Buteuses : Kennedy Fuller (43'), Kimmi Ascanio (74')

Au stade de Santiago de los Caballeros, le quart de finale tant attendu entre le Nigeria et les États-Unis a offert une opposition de styles entre une équipe nigériane dominante en phase de groupes et une formation américaine en pleine ascension. Les Super Flamingos, forts de leur solide parcours, ont entamé la rencontre avec détermination, cherchant à imprimer leur rythme dès les premiers instants. Cependant, malgré une possession supérieure, les Nigérianes se sont heurtées à une défense américaine bien organisée, parvenant rarement à inquiéter sérieusement le dernier rempart des Stars and Stripes.

Le premier tournant de la rencontre est survenu peu avant la mi-temps. En raison d'une blessure, le Nigeria s'est retrouvé temporairement réduit à dix joueuses, offrant aux Américaines une opportunité de s'infiltrer dans leur défense. Dans une de ces rares incursions, l'inarrêtable Mel Barcenas a contraint Shakirat Moshood à commettre une faute dans la surface de réparation. Kennedy Fuller, spécialiste des penalties, n'a pas tremblé et a ouvert le score pour les États-Unis à la 43e minute, scellant ainsi une première mi-temps frustrante pour le Nigeria.

De retour des vestiaires, le Nigeria a tenté de reprendre les commandes, mais les occasions franches se sont faites rares pour des Super Flamingos incapables de percer le mur défensif américain. Malgré quelques initiatives offensives, les joueuses de Bankole Olowookere n'ont pas su déjouer la solidité tactique des Stars and Stripes, qui se sont montrées particulièrement redoutables en contre-attaque.

Malgré l'élimination, l'équipe nigériane a montré des qualités indéniables, et cette expérience pourrait s'avérer formatrice pour les jeunes Super Flamingos. Avec le prochain Mondial féminin U-17 prévu dès l'année prochaine au Maroc, les jeunes joueuses auront une nouvelle opportunité de progresser et de défendre les couleurs du Nigeria avec encore plus de maturité et de détermination.