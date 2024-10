Ile Maurice: «La MBC a manipulé ma vidéo»

interview

Il est au centre d'une polémique depuis vendredi. Ce jeune homme, âgé de 31 ans, est tombé des nues lorsqu'il a appris que sa vidéo - expliquant que l'intelligence artificielle ne pouvait pas imiter parfaitement des voix s'exprimant en créole mauricien - avait été diffusée, sans son consentement, lors du journal télévisé (JT) de 19 h 30 et lors de l'émission «Focus» sur la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) la veille. Et que ladite vidéo avait été manipulée... Nous nous sommes entretenus avec lui au téléphone vendredi après-midi.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans un tel bourbier ?

Je n'en sais rien ! Je suis photographe, je maîtrise le graphic design, et je suis créateur de contenu en freelance. Je suis féru de technologie, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est essayer de vulgariser, de simplifier, d'expliquer des sujets aux internautes.

En début de semaine, dans le sillage des révélations de Missie Moustass et de la polémique autour, j'ai partagé une vidéo sur TikTok, dans laquelle j'explique comment fonctionne l'intelligence artificielle (IA). J'ai voulu démontrer qu'en fait, l'IA pouvait s'exprimer en créole mauricien, mais pas à la perfection, qu'il y avait des limites. Tout cela dans un but apolitique. Et jeudi, une version manipulée de ma vidéo s'est retrouvée dans une émission de la MBC, sans mon consentement !

Surtout que l'émission de la MBC, diffusée jeudi soir, avait pour but de démontrer que l'IA peut être utilisée pour créer des «deepfakes», sousentendant que les bandes sonores dévoilées par «Missie Moustass» ne sont que des fabrications...

Je le répète, je n'ai pas fait cela par rapport à la politique. Je voulais seulement démontrer les capacités et les limites de l'IA. Et je suis en colère que la MBC ait utilisé ma vidéo à des fins politiques. Ils ne m'ont même pas demandé mon avis, ont utilisé ma vidéo sans même me contacter, et sont même allés jusqu'à masquer mon nom au bas de l'écran... z Avez-vous essayé de les contacter pour leur demander des explications ? J'ai envoyé des mails à la direction, y compris au responsable de la production.

J'attends leurs explications, et de là, je verrai la marche à suivre. z Quelles ont été les répercussions de la diffusion de cette vidéo manipulée ? Je reçois des messages haineux, on me traite de chatwa. J'ai même reçu des menaces de mort voilées, un internaute me disant que j'allais finir comme Kistnen. Tout cela nous bouleverse, ma famille et moi. Par ailleurs, il est bon de noter que même avant la diffusion de la vidéo manipulée sur la MBC, des gens m'insultaient, n'ayant même pas regardé la vidéo jusqu'à la fin pour voir la conclusion... Je demande aux gens de ne pas tirer de conclusions hâtives sans même savoir ce qu'il en est !

Après tout cela, continuerez-vous à publier du contenu sur les réseaux sociaux ?

Oui, je ne suis pas du genre à baisser les bras. Créer ce type de contenu c'est ma passion et je continuerais à faire ce que j'aime ! (NdlR, à noter qu'à vendredi aprèsmidi, sa vidéo explicative sur l'IA avait récolté presque 330 000 vues et généré plus de 800 commentaires).