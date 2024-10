Ile Maurice: Tout savoir sur le «gel» ou lubrifiant

Il est devenu une star depuis qu'il a été mentionné dans une des bandes sonores de Missie Moustass. Si le gel est surtout utilisé pour les cheveux ou pour se désinfecter les mains - le gel hydro-alcoolique ayant volé la vedette pendant la pandémie de Covid - il peut également être utilisé pour maintenir l'hygiène intime ou pour atténuer l'inconfort lors de certains examens qui nécessitent une insertion de dispositif médical (spéculums) pour éviter de traumatiser les patients. Mais intéressons-nous ici à ses qualités de lubrifiant lors des rapports intimes.

Il faut savoir qu'un lubrifiant sert avant tout à faciliter la pénétration et à rendre un rapport sexuel plus confortable, mais il permet aussi de découvrir de nouvelles sensations. Il en existe des classiques à base d'eau, en passant par les hydratants et ceux à libération prolongée.

Pour améliorer le confort, au moment du rapport sexuel ou en complément du préservatif, un lubrifiant classique, à base d'eau et de glycérine, suffit. Son action est toutefois brève, car il s'évapore vite; il faut donc réitérer les applications. Certains lubrifiants, à base de polyacrylamide, forment un film humectant et agissent plus longtemps.

Pour pimenter sa sexualité, on peut choisir des formules aromatisées, à effet «chaud» ou «frisson», ou des lubrifiants à base de silicone, réputés plus «glissants». Gare toutefois au risque de sensibilisation, préviennent des médecins. Au moindre signe d'intolérance, il faut arrêter les applications. Pour éviter un rapport douloureux ou gênant, mieux vaut opter pour un lubrifiant à base de gel d'aloe vera ou d'acide hyaluronique, des composants hydratants et apaisants. Les propriétés cicatrisantes de l'acide hyaluronique soulagent les sensations de brûlures, de picotements ou d'irritations. D'action plus prolongée que ceux à base d'eau, ce type de lubrifiant s'applique une à deux heures avant le rapport.

%

Pour traiter une sécheresse intime chronique, douloureuse même en dehors des rapports, on adopte un lubrifiant sous forme d'ovules ou avec applicateur pour une action intravaginale des actifs : de l'acide hyaluronique à forte concentration ou à libération prolongée, des polymères gorgés d'eau et capables de la restituer, et parfois des extraits de plantes anti-inflammatoires et cicatrisants. Leur durée d'action permet de les utiliser tous les deux ou trois jours seulement. Mais ils peuvent diminuer la mobilité des spermatozoïdes et affecter de façon transitoire la fertilité.

Quand faut-il utiliser un lubrifiant ? Pourquoi ? Pour le plaisir! Dans ce cas tout est permis… ou presque ! Les lubrifiants à base d'eau et de glycérine, les plus répandus, se déclinent en différentes textures et arômes. Ils conviennent le plus souvent aux rapports oraux, ce qui est mentionné sur leur packaging. Certains provoquent des effets frissons, d'autres une sensation de chaleur.

Leurs atouts ? Ils sont économiques et se nettoient à l'eau. De plus, ils sèchent vite, à l'inverse des lubrifiants au silicone. Glissants, ces derniers sont de meilleurs lubrifiants appréciés pour les rapports dans l'eau puisqu'ils ne s'y dissolvent pas ! Le bémol: ils tachent plus, tout comme les lubrifiants huileux (à base d'huile de coco par exemple), leur alternative naturelle.