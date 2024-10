Ile Maurice: Câbles concernant la vitesse de connexion à Internet Sommes-nous «safe» ?

· «Ton Zorz» vole la vedette

Il avait donné rendez-vous à la population - qui l'attendait avec impatience - il y a deux jours. Comme promis, Missie Moustass est revenu hier, en publiant deux nouvelles vidéos et bandes sonores sur YouTube durant la matinée. Et dans lesquelles les conversations ont cette fois trait à des magouilles pour ralentir la vitesse de connexion à Internet durant des échauffourées ayant eu lieu dans plusieurs régions du pays en 2022, par rapport aux prix des carburants. Mais il n'y avait pas que cela sur les bandes sonores...

Zoom sur l'épisode 1 de la saison 4 d'abord. Missie Moustass a diffusé hier matin une bande sonore ayant pour titre : «Bizin ralenti reseau sociaux - Ken & Joomaye» (sic). Dans celleci, on peut entendre deux voix attribuées à Ken Arian et à Zouberr Joomaye. Le premier nommé parle d'une situation qui doit être gérée «apart pri petrol» alors que le deuxième affirme que c'est «Valayden ki fou dezord». Avant que la voix qui serait celle de Ken Arian n'évoque les «émeutes» du jour et demande un coup de main au niveau des réseaux sociaux, notamment pour ce qui est d'«Internet, Facebook, etc. Kot kapav ena enn issue teknik»*. D'ajouter : «Be kouma Sherry kapav ed nou ?»

Ce à quoi, la voix qui serait celle de Zouberr Joomaye rétorque que ce n'est pas si simple. Ken Arian, par la suite, soutient : «(...) Si nou kapav gagn enn slow down, lerla nou pou kone kouma pou monitor. Pou mwa, fale kumadir d'isi 10 zer-11 zer, zafer-la koumans die down, lerla demin gramatin personn pa kone kinn arive... parski enn laniwt so sa ein...» De poursuivre que cela pourrait être «intermitan, enn problem lor kab Safe, pouvi nou gagn enn ti pe letan».

Dans la saison 4, épisode 2, toujours diffusée hier matin et intitulée : «Sherry Singh pa le corpere pu ralenti internet - Sanjiv Ramdanee & Zouberr Joomaye» (sic), longue de 4 minutes et 23 secondes, on entend encore une fois une voix qui s'apparente à celle de Zouberr Joomaye et une autre à celle de Sanjiv Ramdanee, le frère de Kobita Jugnauth. Au début, la conversation se focalise autour du «Ton Zorz» de Ramdanee qui ne va «pas bien», des conseils suggérant une consultation chez un urologue, avant qu'elle ne bascule sur des blagues autour de la montre de Joomaye, de «Darren le récidiviste», et «Rama». Ce qui est certain, c'est que «Ton Zorz» a bien fait rigoler les internautes, les mèmes foisonnant sur Facebook notamment depuis hier.

La deuxième partie de la conversation est moins intime mais tout aussi intéressante : la voix attribuée à Zouberr Joomaye soutient que «Orange (NdlR, désormais MT) pa pe donn koudme». Il parle d'un numéro qui peut être retracé avec l'aide de la compagnie avant que l'autre voix - présumément celle de Sanjiv Ramdanee - lui demande si «Maharaja pa pe fer nanye». L'autre de répondre : «Li dan so rwayom li, pa kone ki li pe fer», ironise alors Zouberr Joomaye.

De renchérir que «zour beze pe fourni», il avait appelé Sherry Singh alors que Pravind Jugnauth n'était pas au pays - référence ici aux heurts ayant eu lieu dans différentes régions de l'île en avril 2022 par rapport aux prix des carburants, pendant que le Premier ministre était en Inde. La voix dit avoir parlé au «commissaire» avant de parler à Sherry Singh pour lui demander de ralentir «zafer-la». Ce à quoi ce dernier aurait répondu : «Mo pa kav fer sa.» Zouberr Joomaye, selon Missie Moustass, aurait répondu : «Monn dir Kobita sa...»

Nous avons sollicité les protagonistes suite à la publication de ces bandes sonores nouvelles. Ken Arian est resté injoignable alors que Zouberr Joomaye a indiqué qu'il ne donnerait aucune déclaration à ce sujet. De préciser : «J'ai déjà porté plainte à la police après les premières bandes sonores, attendons l'enquête.» De rappeler que le gouvernement a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête à ce sujet. «Attendons les conclusions.» Il a également souligné qu'il faut noter qu'il y a, parmi ces conversations, des éléments privés, ce qui constitue une «violation de la vie privée» pour ceux qui ont reconnu leur voix, sans nier le fait qu'il s'agit de la sienne.

Rama Valayden, pour sa part, a déclaré fermement que c'est Sherry Singh qui est derrière les bandes sonores de Missie Moustass et promet de revenir sur le sujet lors d'un meeting de Linion Reform, le 3 novembre prochain. Quant à Sanjiv Ramdanee, nous n'avons pas pu entrer en contact avec lui et restons à sa disposition pour toute déclaration à ce sujet.