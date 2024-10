Sénégal: Campagne électorale pour les législatives anticipées - Le Président Diomaye Faye appelle à la retenue

Le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu hier, vendredi 25 octobre, une déclaration de presse pour inviter les acteurs politiques « à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération ». Le chef de l'Etat s'est également prononcé sur la polémique qui a suivi sa décision de nommer Samba Ndiaye comme Pca de Sn Hlm mais aussi sur l'arrestation de Bougane Guèye Dany.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye prône une campagne électorale apaisée pour les législatives anticipées. A moins de vingt-quatre du démarrage officiel de cette campagne, le chef de l'Etat a tenu hier, une déclaration de presse, au Palais de la République, pour inviter tous les acteurs politiques « à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération ».

« A l'approche de la campagne électorale pour les législatives anticipées, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes », a-t-il dit. En effet, soulignant que « nous avons observé ces derniers jours, des propos et des comportements aux relents communautaires ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l'espace public médiatique et sur les réseaux sociaux », le chef de l'Etat a appelé à éviter les dérives dans les discours et les actes posés.

« Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences », a-t-il martelé en rappelant que « les élections sont au moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde ».

%

« J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous collectivement préserver ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques une campagne électorale pacifique. Et je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes et que le meilleur gagne », a dit le chef de l'Etat devant les journalistes.

Le Président a par ailleurs tenu à rassurer sur la situation difficile que traverse actuellement le pays. « Certes, les défis sont nombreux. Mais j'aimerais réaffirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement. Les fruits de nos réformes commencent à se faire sentir à travers des résultats concrets. Surtout, vous le noterez dans les mois à venir ».

Arrestation de Bougane Gueye Dany

Répondant à une question sur l'interpellation de Bougane Guèye Dany, le Président Diomaye a réaffirmé son engagement exprimé lors de son discours de prestation de serment d'oeuvrer à la promotion de la démocratie et des libertés. Poursuivant son propos, il a tenu à préciser que sa sécurité ne relève pas de ses prérogatives. Sous ce rapport, il a invité les Sénégalais au respect des directives de nos forces de défense et de sécurité tout en rappelant qu'il a également juré de ne pas interférer dans le travail de la justice.

Cas Samba Ndiaye nommé Pca Sn Hlm

Interpellé sur la controverse autour de la nomination de Samba Ndiaye à la tête du Conseil d'administration de la société Sn Hlm, le président Faye a inscrit la réaction de militants de Pastef dans le registre du débat contradictoire sur des questions d'intérêt public. « Chacun a le droit de donner son avis, de dire s'il est d'accord ou pas, que ce soit mes hommes ou ceux d'autres partis. Parce que les Sénégalais m'ont confié quelque chose qui appartient à tout le monde », a-t-il fait remarquer.

Tout en précisant par ailleurs que Samba Ndiaye n'est pas un transhumant pour avoir rejoint la coalition « Diomaye président » dès les premières heures, Diomaye Faye a invité ses camarades militants de Pastef à plus de tolérance, eu égard au processus d'appel à candidature. « Nous avons initié le processus des appels à candidature, bientôt les textes seront disponibles, donc nous ne nous bornons pas parce que la commission qui sera mise en place pour étudier les profils travaillera sur la base des compétences et non sur les critères partisans. N'empêche, je comprends bien les réactions », a-t-il observé.