Cote d'Ivoire: Journées du caoutchouc naturel du pays - L'Apromac distingue plusieurs personnalités ayant contribué à son rayonnement

L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (Apromac) a saisi l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition des Journées du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire le 25 octobre 2024, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, pour distinguer quelques-uns de ses membres dont certains à titre posthume.

Ce sont d'une part, Améthié Jean-Baptiste, Roland Yves, Koffy Fulgence et Kremien Eugène. Et d'autre part, Lohoues Vincent, Wadjas Honest, Magne Pierre, Porquet Désiré, Mapri Kpolo Dominique et Fadiga Saidouba.

Avant de remettre les trophées aux récipiendaires ou à leurs représentants, le président du conseil d'administration de l'Apromac, Charles-Emmanuel Yacé, a indiqué que « cet hommage s'adresse également à tous les pionniers de l'hévéaculture ivoirienne notamment ». Ce, d'autant plus que « tous ont fortement contribué à l'atteinte des résultats que nous récoltons fièrement aujourd'hui sur la scène continentale et internationale », a-t-il souligné.

Et Charles-Emmanuel Yacé de leur exprimer de vive voix la gratitude de l'ensemble de la corporation. « Chers devanciers, les acteurs actuels de la filière hévéa vous disent infiniment merci ! », leur a-t-il dit.

Le président du conseil d'administration de l'Apromac en a profité pour retracer les grands moments de la trajectoire de son organisation. Rappelant que l'hévéaculture en Côte d'Ivoire a ainsi démarré en 1953 avec la création des premières plantations industrielles et de l'Institut de recherche sur le caoutchouc (Irca) en 1956.

Au dire du Pca, l'Apromac s'est rapidement développée grâce à l'impulsion donnée par l'État dès 1964. En effet, l'État s'est fortement impliqué dans le développement hévéicole par la mise en place des infrastructures de base. Notamment la création des premières plantations industrielles par l'État. Mais également l'encouragement par l'État des initiatives privées pour la création des sociétés agro-industrielles.

« Avec le concours des bailleurs de fonds et à travers différents projets, l'État a lancé de vastes programmes de mise en place de plantations villageoises à proximité des usines pour faciliter l'encadrement des planteurs et l'écoulement de la production », a-t-il rappelé. Et de conclure : « Nous arrivons en 1975, année importante pour notre organisation. C'est effectivement en 1975 que les professionnels de la filière se sont organisés en une faitière appelée Apromac.

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Dr Robert Beugré Mambé, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, ont également été distingués. Idem pour le secrétaire général du conseil international de la recherche et de développement sur le caoutchouc naturel, Dr Aziz Bin Sheikh Kadir. Il a été fait chef atchan et en a reçu les attributs.