Les Seychelles sont devenues le premier pays à lancer le programme IslandWatch de l'UNESCO, destiné à renforcer la surveillance des écosystèmes par la science citoyenne.

L'événement de lancement s'est tenu vendredi à l'hôtel Coral Strand lors d'un atelier de deux jours, réunissant divers partenaires, dont le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, le Département de l'économie bleue et le Département des technologies de l'information et de la communication (DICT).

IslandWatch adoptera des technologies numériques pour collecter et gérer les données, en élargissant son champ d'action au-delà des écosystèmes côtiers pour inclure la biodiversité, la gestion des ressources en eau douce et d'autres questions environnementales alignées sur les priorités stratégiques nationales.

Lors de son discours, le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a affirmé que le programme et l'atelier reflètent l'engagement des Seychelles à utiliser des données scientifiques pour des décisions politiques fondées sur des preuves. « Trop souvent, les décisions sont prises par des instances de pouvoir sans considérer les faits. On espère qu'en formant les citoyens à l'utilisation des données d'IslandWatch, cette tendance s'atténuera », a-t-il ajouté.

IslandWatch est une évolution de Sandwatch, un programme lancé par l'UNESCO en 2001 à partir d'une initiative d'éducation environnementale menée en 1998 à Sainte-Lucie. Sandwatch a rapidement été adopté dans plus de 50 pays, dont plusieurs petits États insulaires en développement (PEID).

Il encourageait enfants, jeunes et adultes, avec l'appui des enseignants et des communautés, à surveiller scientifiquement et à évaluer les risques environnementaux sur les plages, puis à concevoir des actions pour y remédier.

Aujourd'hui relancé sous le nom d'IslandWatch, le programme s'appuie sur l'expérience acquise et les progrès technologiques pour aider les pays à faire face aux vulnérabilités émergentes dans les PEID. L'objectif principal d'IslandWatch est de contribuer au programme d'accélération de l'UNESCO pour les PEID, en renforçant l'éducation environnementale, la connaissance des océans, la résilience côtière et l'adaptation au changement climatique.

Jeanette Larue, représentante aux Seychelles, a souligné que le programme Sandwatch a permis à de nombreux étudiants d'apprendre la collecte de données. Elle a ajouté qu'au cours des deux jours d'atelier, les participants assisteront à des présentations sur divers aspects du programme et participeront à des sessions pratiques, facilitées par une application de l'UNESCO qui centralise les données et favorise la collaboration.

Après le lancement officiel aux Seychelles, d'autres pays comme l'île Maurice et le Cap-Vert devraient bientôt rejoindre le programme. Ces derniers collaborent avec la Commission de l'océan Indien (COI) qui oeuvre pour la résilience côtière, contribuant ainsi à intégrer IslandWatch dans les programmes nationaux et à former la nouvelle génération de formateurs.