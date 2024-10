Algérie: Le PLF 2025 consacre l'attachement de l'Etat à sa dimension sociale

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a affirmé, samedi à Alger, que le projet de loi de Finances (PLF) 2025 affirmait l'attachement de l'Etat à son caractère social, conformément à la Déclaration du 1er novembre et en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant en marge d'une conférence organisée par la Direction générale des Douanes (DGD) à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre 1954, M. Faid a souligné que 80% des dépenses et des mesures prévues dans le cadre du nouveau projet de loi de Finances reflétaient la dimension sociale de l'Etat.

Cette dimension essentielle de la Déclaration du 1er novembre, a-t-il poursuivi, s'est traduite à travers les différentes lois de finances de l'Etat algérien.

S'agissant de la conférence animée par le président de la Commission algérienne de l'histoire et de la mémoire, Mohamed Lahcen Zeghidi, le ministre a estimé que cette initiative avait pour objectif de "consolider les valeurs de fidélité aux martyrs de la Révolution, de renouveler le serment et de poursuivre le parcours de l'édification et de la construction".

Lors de cette rencontre, M. Zeghidi a affirmé que la Déclaration du 1er novembre 1954 constituait un document de référence ayant rassemblé tous les acteurs en vue d'œuvrer au déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre, rappelant que "les membres du groupe des 6 ayant déclenché cette révolution sont convenus d'une direction collective sous la bannière de la Déclaration qui se veut une feuille de route unificatrice".

La Révolution de Novembre 1954 "est unique en ce sens qu'elle est la seule au monde qui n'a pas été dirigée par un seul chef, mais par un document fondé sur l'unité nationale et le consensus, et sur une vision prospective pour l'édification de l'Etat et la consolidation de la place de la nation algérienne", a-t-il ajouté.

La Déclaration du 1er Novembre, porte dans ses dimensions sociales, économiques, militaires et politiques, des valeurs qui défendent les principes de la liberté, des droits de l'Homme et de la justice, selon M. Zeghidi, qui a appelé à "une communication intergénérationnelle pour ancrer le message de Novembre et les sacrifices de toutes les générations, faisant un trait d'union entre le passé de l'Algérie à son présent et construire ainsi l'avenir".

Le Directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, a affirmé pour sa part, que cette conférence se veut "une distinction pour la mémoire collective et un hommage aux gloires de la révolution, elle constitue également une opportunité pour approfondir la conscience chez les nouvelles générations en leur inculquant le patriotisme".

"La Direction générale des Douanes est attachée à la commémoration de tous les évènements marquants de l'Histoire algérienne", a-t-il soutenu.