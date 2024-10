Ile Maurice: L'Alliance du changement annonce un réalignement salarial pour tous les travailleurs

C'est devant une foule compacte que les leaders de l'Alliance du changement et les autres orateurs ont pris la parole à Sainte-Croix pour le grand rassemblement de la circonscription n°4 (Port-Louis Nord-Montagne-Longue) hier samedi 26 octobre. Lors du meeting, présidé par Neelkanth Dulloo, le campaign manager de la circonscription, habillé en casaque de l'écurie Gujadhur pour l'occasion, Ashok Subron a annoncé plusieurs mesures en faveur des travailleurs.

«Presque de 50 000 travailleurs ne sont pas concernés par le réajustement annoncé par le gouvernement sortant. Une fois au pouvoir, l'Alliance du changement changera la loi pour garantir ce réajustement à tous», a déclaré le candidat. Il a aussi précisé que les dispositions légales seront modifiées pour éliminer toute discrimination entre les employés du secteur privé et ceux du secteur public en cas d'intempéries.

Autre promesse : la semaine de travail sera du lundi au vendredi, car «enn bann problem ki nou ena, se letan ki nou pase ek nou bann pros». Anabelle Savabaddy a évoqué le manque de développement dans la circonscription au cours des dix dernières années, malgré la présence d'un ministre de haut rang et d'un secrétaire parlementaire privé. «Mo dimann mwa ki kouraz zot ena pou al divan laport dimounn. Pandan 10 an, zot inn fer biblo dan Parlman», a-t-elle affirmé. Concernant l'allocation de Rs 2 000 promise aux femmes au foyer, la candidate a demandé au gouvernement de «gard to kas, rann nou nou dinite».

Ludovic Caserne a également souligné le manque de développement, citant en exemple la foire de Sainte-Croix et la structure en construction au-dessus. «Lafwar-la inn fisire. Zot inn fer terin football vinn enn depotwar akoz sa», a-t-il déploré. Une fois au pouvoir, il a promis de s'attaquer au problème des tuyaux défectueux pour garantir un accès à l'eau dans chaque foyer.

La particularité de ce meeting était que l'ordre habituel des orateurs n'a pas été respecté. D'ailleurs, Neelkanth Dulloo l'avait annoncé dès le début : les leaders devaient prendre la parole dans d'autres rassemblements.

Ainsi, entre les interventions des orateurs, Navin Ramgoolam a pris la parole et a d'emblée félicité le Directeur des poursuites publiques pour avoir institué une commission d'enquête sur la mort de Steve Jacquelin Juliette. Il a ensuite abordé la question du coût de la vie. «Lorsque j'étais Premier ministre, malgré la récession mondiale, vous aviez un pouvoir d'achat. Zordi, ou lafin dimwa inn vinn le 10, nepli le 30». Il a ensuite réitéré sa promesse de réduire les prix des produits de base, des médicaments et du carburant. Il a également mentionné un accident au port qui a endommagé trois bateaux de la Rapid Intervention Unit, immobilisant ainsi cette unité chargée d'intercepter les cargaisons suspectes.

Paul Bérenger, qui a pris la parole en dernier, a souligné que le MSM de Pravind Jugnauth n'est pas le MSM de SAJ. «SAJ ti ena prinsip.» Le leader du MMM a attaqué Adrien Duval, candidat de l'Alliance Lepep dans la circonscription. «Linn pas par lafenet linn vinn speaker. Linn siez trwa fwa, li pou gagn pansion a vi.» À la fin de son discours, il a salué Neelkanth Dulloo et Sarojini Seeneevassen, qui devaient être candidats dans la circonscription, mais qui aident à la campagne.

Richard Duval a également évoqué le manque de développement et a déclaré qu'il connaît l'identité du policier impliqué dans l'affaire Steve Juliette et qui a déjà quitté Maurice. Concernant la promesse d'augmenter les pensions, il a rappelé qu'il n'y a aucune transparence sur les augmentations promises par l'Alliance Lepep.

Lors de ses différentes interventions, Neelkanth Dulloo a affirmé qu'Anabelle Savabaddy a été plus efficace que la Citizen Support Unit à elle seule. Il a aussi dénoncé les abus policiers et le fait que plusieurs arrestations ont eu lieu, des policiers étant entrés dans les domiciles sans mandat. Évoquant Adrien Duval, il a affirmé que ce dernier ne voulait pas se présenter dans cette circonscription, mais que cela lui a été imposé. «Li pe rod Best Loser. Sa si bizin pa donn li!»

Amita Boolauky, présidente de l'aile féminine du PTr, a également pris la parole pour dénoncer le délabrement des institutions, la Banque de Maurice dévalisée et le CEB en déficit. Quant à Sarojini Seeneevassen, elle a évoqué la météo capricieuse et a dit que «soley inn kasiet, me li pe zwe Bhai Louke». Elle a aussi rappelé qu'il y a des promesses d'argent, mais que non seulement l'argent ne vaut plus grand-chose, mais qu'il n'y a aucune garantie pour l'accès à l'eau ou la lutte contre la drogue.

Robert Hungley, ancien candidat du MMM dans la circonscription, a mis en garde contre les tentatives de semer la discorde dans l'électorat. Maurice Allet a rappelé la première élection de Xavier-Luc Duval dans cette circonscription, soulignant qu'il avait abandonné la région. «Si Xavier inn abandonn zot, Adrien pou fer parey. Dan n°17, linn fer samem apre linn met tor lor Sik Yuen.»

Adil Ameer Meea, député sortant, a rappelé que l'argent promis par l'Alliance Lepep provient des taxes. «Kas pe donn ou la, se ou kas mem sa.» Il a également rappelé les ravages causés par la drogue. Le Dr Vasantrao Gujadhur a évoqué la pandémie de Covid-19. «Pandan zot ti pe sakrifie zot liberte, ti ena lekip Alibaba ek so 40 voler» et il a parlé non seulement des abus dénoncés dans le rapport de l'Audit, mais aussi des décès parmi les patients dialysés.