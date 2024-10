Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'USMA rejoint le MCA et le CSC en tête, la JSK respire

Alger — L'USM Alger, auteure d'un nul en déplacement contre l'ASO Chlef (0-0) samedi, en clôture de la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, a rejoint le duo de tête le MC Alger et le CS Constantine, tandis que la JS Kabylie a renoué avec le succès aux dépens de l'USM Khenchela (1-0) et se donne un peu d'air.

L'USMA qui restait sur une victoire hors de ses bases contre l'ES Mostaganem (1-0), a manqué une bonne occasion de s'emparer de la première place après le nul concédé au stade Boumezrag de Chlef. Malgré quelques belles opportunités notamment en seconde période par son attaquant Gassama, les hommes de Nabil Maaloul n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense adversaire, confirmant ainsi leurs difficultés en attaque avec seulement quatre buts inscrits en six matchs.

De son côté, l'ASO Chlef n'arrive toujours pas à décrocher son premier succès de la saison et signe son troisième nul de rang dont deux de suite sur sa pelouse et reste scotchée à la 14e position avec cinq points.

Le JS Kabylie, mal en point en ce début de saison avec trois défaites en cinq rencontres, a attendu la réception de l'USM Khenchela pour endiguer cette série noire et renouer avec la victoire. Un but de l'attaquant congolais Walter Bwalya (27'), a permis aux Canaris de s'adjuger trois précieux points. Une victoire qui devrait faire beaucoup de bien aux hommes de Benchikha sous pression ces dernières semaines.

A la faveur de ce succès, la JSK (9 points) se hisse à la cinquième place à trois unités du trio de tête, tandis que l'USMK occupe la 11e place (6 pts).

Dans le dernier match au programme samedi, le promu, l'ES Mostaganem qui demeurait sur trois défaites consécutives, s'est offert une précieuse victoire contre l'US Biskra (1-0). Un but signé Hitala à la 26e minute a permis au promu de renouer avec la victoire et surtout de se hisser à la 9e place avec la JSS (7points). En revanche, l'USB sous la conduite de Mounir Zeghdoud marque le pas et occupe la sixième place avec 8 points en compagnie de l'ESS et du MCO.

En ouverture de cette journée, le MC Alger, a été tenu en échec jeudi soir à domicile face à l'Olympique Akbou (0-0), au stade olympique du 5-juillet. Les attaquants du "Doyen" ont buté sur une solide défense d'Akbou qui a su préserver le précieux point jusqu'au sifflet final.

Sur sa lancée, le CS Constantine, vainqueur dans le derby de l'Est à domicile face à l'ES Sétif (2-1) vendredi, avait rejoint provisoirement le MC Alger en tête du classement, alors que le CR Belouizdad continue sa descente aux enfers en s'inclinant sur le terrain du NC Magra (1-0)

Le Chabab, sans la moindre victoire en six matchs joués, est désormais lanterne rouge à l'issue de cette journée, alors que le NCM parvient à sortir la tête de l'eau en signant son premier succès depuis le début du nouvel exercice.

Battue dans le derby du sud samedi dernier, en déplacement face à l'US Biskra (2-1), la JS Saoura a réussi à réagir devant son public en venant difficilement à bout du MC El-Bayadh (1-0).

En revanche, le MCEB retombe dans ses travers en s'inclinant après avoir réalisé deux victoires de suite, qui lui ont permis de quitter la zone rouge.

Le dernier match disputé vendredi soir, a mis aux prises le Paradou AC et le MC Oran, au stade du 5-juillet, et s'est soldé par un score de parité (2-2), qui n'arrange pas les affaires du Paradou, qui aligne un cinquième match sans victoire (3 défaites et 2 nuls, NDLR) et occupe la 14e position.