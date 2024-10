Algérie: Batna - Zerouati appelle à la loyauté envers les martyrs et à la préservation de leur message

Batna — La présidente du parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a appelé samedi après-midi dans la commune de T'kout (Batna), à "la loyauté envers les martyrs et à la préservation de leur message".

"Ceux qui, hier, ont libéré l'Algérie et ont fait sa gloire, chouhada et moudjahidine, ont donné leur sang pour notre liberté et notre indépendance, et, aujourd'hui, nous devons assumer la responsabilité de préserver cet héritage et de le transmettre aux générations futures", a souligné Mme Zerouati en marge d'une rencontre avec des moudjahidine de la région.

Elle a souligné que le 70e anniversaire de la glorieuse Révolution "est l'occasion de se remémorer les exploits de ces héros et d'en être fier, et c'est aussi l'occasion de redoubler d'efforts pour préserver le pays et contribuer à son développement".

Aujourd'hui, a-t-elle ajouté, "le pays a besoin, plus que jamais, pour être fort et développé comme en avaient rêvé les martyrs, des efforts concertés de tout son peuple, du renforcement de la cohésion nationale et de la consolidation du front intérieur".

Mme Zerouati a effectué une visite au village de Nara, dans la commune de Manaâ, où elle s'est recueillie à la mémoire du martyr Mostefa Ben Boulaïd et de tous les chouahada de la région, avant de se déplacer à Dechrat Ouled Moussa, dans la commune d'Ichemoul, lieu historique où avaient été distribuées des armes aux premiers combattants de la liberté qui ont déclenché, sous la direction de Ben Boulaïd, la glorieuse Révolution, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954.