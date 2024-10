Ile Maurice: Le Club d'athlétisme de Le Hochet reçoit 30 paires de chaussures de sport d'O2 Padel Pro

Jeudi soir, O2 Padel Pro a fait 30 heureux au sortir de l'entraînement du Club d'athlétisme de Le Hochet, Terre-Rouge, sur le terrain de la localité. Dans l'optique de partager une part de sa réussite aux moins chanceux de la vie et surtout de les détourner des fléaux sociaux au profit du sport, qui ne peut que leur être profitable, le directeur de O2 Padel Pro, Matteo Zinno, et son épouse Wendy, ont remis 30 paires de chaussures de sport de marque aux jeunes athlètes de ce club.

Le tout sous le regard bienveillant de Janot Fra, coach d'athlétisme, qui avec son épouse Christianne et Josique Clovis, entraînent, trois fois la semaine, les jeunes de plusieurs régions de l'île chez qui ils ont dépisté un potentiel de réussite sportive. «Le club est enregistré depuis six ans mais nous sommes actifs depuis plus longtemps», raconte Janot Fra.

Cet ancien athlète, qui a représenté son pays à plusieurs reprises à La Réunion et en Afrique du Sud, a suivi plusieurs formations pour être coach d'athlétisme. Si cet habitant de Le Hochet a créé ce club, c'est parce qu'il a réalisé que dans la localité, les activi- tés sportives pour les jeunes faisaient défaut et il craignait que ceux issus de familles vulnérables ne prennent «un mauvais chemin», comprenez l'abus d'alcool, la prise de drogue, la délinquance. «Avan ki nou pli afekte, bizin prenn enn ti prekosyon. Ek an mem tan, mo ti le enkouraz bann zenes vinn bons athlètes.»

C'est ainsi que deux fois la semaine, il entraîne 125 jeunes de cinq ans à monter sur le terrain de foot de Le Hochet et une fois la semaine au stade Anjalay. Un «élève» plus âgé, soit un septuagénaire, les re- joint.

Le constat de Janot Fra par rapport à ces jeunes est qu'ils ont beaucoup de potentiel mais qu'ils doivent redoubler d'efforts aux entraînements. «Nous avons déjà deux athlètes, un au javelot et l'autre au poids, qui sont dans la sélection nationale dans la catégorie U20. En cross-country, nous avons eu 15 athlètes médaillés dont sept champions de Maurice. Nous voulons que d'autres jeunes percent aussi.»

Malgré toutes les peines que lui et les deux autres coachs se donnent, ils ont énormément de difficultés à trouver des parrains pour équiper ces enfants dont les parents n'ont pas toujours les moyens de le faire. «Nous faisons des demandes mais nous n'obtenons pas grand-chose. Et le Covid-19 a compliqué davantage les choses.» D'où son appréciation du don de chaussures de sport par O2 Padel Pro. «Ce petit parrainage c'est une motivation car beaucoup de ces jeunes n'ont pas les moyens de s'acheter les équipements et le matériel de sport qu'il faut pour qu'ils progressent. Ce don fera nos athlètes faire des avancées car ces chaussures de sport favorisent la performance et réduisent les risques de blessures, tout en leur donnant une stabilité sur le terrain. Il y a une différence certaine entre les performances obtenues d'un équipement qui coûte Rs 200 et un autre qui vaut plus de Rs 2 000.»

Janot Fra projette d'envoyer quatre à cinq de ses meilleurs athlètes en stage au Kenya pour qu'ils s'entraînent aux courses de demi-fond, de même qu'à La Réunion. «Cela demandera encore l'aide de parrains. Il nous faudra frapper à toutes les portes possibles.»

Parmi les jeunes qui ont reçu une paire de chaussures se trouve Adrien Berthelot, 13 ans, qui vient de Pointe-aux-Piments et qui s'entraîne avec Janot Fra depuis six ans. Son papa «zoue boul» alors que sa maman travaille comme baby-sitter. Ses courses favorites sont le 3 000 mètres et le 800 mètres sur lesquelles il se sent plus à l'aise. Il est ravi de son cadeau. «Mo pu kapav galoup mie et sa pou permet moi amelior mo performans.»

Cela fait bientôt cinq ans qu'Anieska Bhujun, qui habite Terre-Rouge et qui est scolarisée en Form V au Monneron SSS à Port-Louis, s'entraîne avec Janot Fra. Elle aime les courses de demifond, soit le 1500 mètres et le cross-country, disciplines qui requièrent beaucoup d'endurance. Depuis un an, son père, qui travaillait comme opérateur de grue, a dû aller prendre de l'emploi au Canada pour aider la famille à joindre les deux bouts. Pour cette jeune fille de 18 ans, cette paire de chaussures permettra à ses parents d'économiser sur cet achat. «Ce sera une dépense en moins pour eux. Ces chaussures sont un encouragement à se dépasser. J'espère pouvoir casser des records.»

Lors de son intervention, le directeur d'O2 Padel Pro, Matteo Zinno, qui avait précédemment offert le transport aux athlètes de ce club pour qu'ils aillent en excursion à la mer, leur a promis qu'il ne les lâcherait pas et les a encouragés à se dépasser dans le sport car ils ont un avenir dedans.