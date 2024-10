Soudan: Minnawi appelle le peuple à se tenir aux côtés de l'armée et des forces conjointes pour défendre la patrie

Port-Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour et chef du mouvement de l'Armée de Libération du Soudan, Menni Arko Minnawi, a appelé tous les Soudanais à se tenir aux côtés des forces armées et des forces conjointes, et à être prêts à prendre les armes pour défendre la patrie et la dignité face aux milices qui n'hésiteront pas à piller et à violer les villages à moins que nous ne prenions une position ferme aux côtés des forces armées et des forces conjointes.

Il a déclaré sur sa page Facebook : « Les événements tragiques observés dans les villages de l'État de Gezira, notamment les violations et le génocide, nous obligent à renouveler l'appel que nous avons lancé en 2023 dans la ville d'Al-Fasher.

Il a ajouté : « Nous devons être prêts à prendre les armes pour défendre nos terres et notre dignité, ces milices n'hésiteront pas à piller et à violer les villages à moins que nous ne prenions une position ferme aux côtés des forces armées et des forces conjointes.

Minnawi a souligné que la détermination et la résilience dont font preuve les citoyens d'Al-Fasher sont le résultat de leur ferme décision de protéger leurs familles et leurs foyers, ajoutant que nous avons la capacité de vaincre ces milices en nous organisant en grands groupes de résistance populaire, en coordination avec toutes les agences régulières.

Il a souligné que l'expérience d'Al-Fasher dans la résistance populaire est un exemple à suivre, car les héros des Forces conjointes ont fait preuve de détermination face aux milices de soutien rapide et à leurs mercenaires, et « nous sommes capables de les vaincre sur chaque centimètre carré de notre territoire ».

« Unissons-nous tous pour notre pays et défendons nos nobles valeurs et notre morale soudanaises », a-t-il ajouté.