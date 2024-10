Soudan: La Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan affirme le respect de la souveraineté du Soudan et la coopération avec le gouvernement

Port Soudan — Le Ministre des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Hussein Awad Ali, a reçu samedi dans son bureau Mme Clementine Nkweta Salami, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan, où il lui a transmis l'assurance du gouvernement du Soudan de fournir toutes les facilités qui faciliteraient le travail des organismes et agences des Nations Unies de manière à leur permettre de remplir le rôle qui leur est assigné.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de respecter la souveraineté de l'État soudanais et que les Nations Unies jouent leur rôle dans la clarification et la condamnation des violations commises par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide-FSR, dont la dernière en date est le génocide perpétré au villages de l'est de' Al-Jazira. Il a souligné que le silence sur de telles violations est regrettable et encourage les milices rebelles à commettre davantage de violations.

Le ministre des Affaires étrangères a évoqué la décision du gouvernement du Soudan d'ouvrir plusieurs points de passage et aéroports pour acheminer l'aide humanitaire malgré les avertissements de sécurité et l'exploitation des points de passage par les milices rebelles pour recevoir des armes et du matériel.

Pour sa part, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan a souligné le respect de la souveraineté du Soudan et la nécessité d'une coopération entre le gouvernement du Soudan, les Nations Unies et ses différentes agences pour alléger les souffrances des civils touchés par la guerre. Elle a indiqué que les Nations Unies publieront une déclaration concernant les villages de l'est d'Al-Jazira une fois que les informations requises seront complètes.