Afrique: Cyclisme - Le Tour du Faso retiré du calendrier de l'Union Cycliste Internationale

C'est un spectaculaire déclassement. Le célèbre Tour cycliste du Faso, dont la 35e édition se dispute actuellement, est retiré du calendrier de l'Union Cycliste Internationale. La sanction a été prise en raison de la participation à la course d'une équipe russe invitée par les organisateurs.

Le règlement de l'Union Cycliste Internationale (UCI) est clair : pas d'équipe russe ou biélorusse au départ d'une course UCI. Une mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a plus de deux ans et demi. Difficile à ignorer et pourtant : le CSKA Moscou, club historiquement lié à l'armée, est invité par les organisateurs du 35e Tour du Faso.

L'UCI est mis au fait avant le début de la course et demande alors le retrait immédiat de cette équipe. Un courrier officiel est adressé. Il restera lettre morte et vendredi 25 octobre au départ de la 1ᣴe étape, les maillots floqués Russian Army (Armée russe, en français) sont bien présents au coeur du peloton. Le soir-même, l'Union cycliste internationale annonce sa décision de retirer l'épreuve de son programme.

D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre et même si la 2e étape s'est disputée normalement samedi 26 octobre. Cette mise au ban du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences pour le cyclisme burkinabè et sa course phare et référence en Afrique.

Le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire du pays, l'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et le maintien du label UCI indispensable à l'attractivité du Tour. Son avenir s'inscrit maintenant en pointillé.