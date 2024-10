Afrique: SIAO 2024 - Dix jours pour magnifier l'artisanat africain

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé dans la matinée, du vendredi 25 octobre 2024, à Ouagadougou, l'ouverture officielle de la 17e édition du salon international de l'artisanat de Ouagadougou.

C'est dans une ambiance solennelle, rythmée de discours, de prestations de danse et d'artistes que le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) a ouvert ses portes, le vendredi 25 octobre 2024, à la capitale burkinabè. Durant 10 jours, la biennale de l'artisanat africain offre un créneau du donner et du recevoir pour les professionnels de l'art, l'artisanat, de la culture et autres amoureux du secteur.

Placé sur le thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », l'événement a été présidé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Son discours a été lu par son le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda. Pour lui, en dépit d'un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes et des multiples vaines tentatives de peindre en rouge la terre libre et souveraine du Burkina Faso, le SIAO a réussi à rassembler des délégations venues d'Afrique et d'ailleurs pour célébrer la richesse de l'artisanat africain.

« Ce succès est le fruit de la résilience inébranlable du peuple qui s'est tenu uni dernière nos forces combattantes. Leur engagement, détermination et courage sur le terrain ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi et de maintenir la sécurité nécessaire et indispensable à la tenue de cet évènement » a-t-il laissé entendre.

Ainsi, il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. En mémoire aux victimes civiles et héros tombés sur le champ d'honneur, il a invité l'assistance à observer une minute de silence. Pour le Président du Faso, la présence aujourd'hui de délégations provenant de nombreux pays témoigne de la confiance et de la solidarité internationale envers le pays des Hommes intègres dans sa quête constante d'indépendance réelle et de souveraineté. A cet effet il a exprimé sa profonde gratitude pour cette marque d'amitié.

Le capitaine Ibrahim Traoré a également fait savoir que le thème de la 17e édition revêt une importance capitale, car il met en avant le rôle déterminant de l'artisanat dans le développement économique et sociale de l'Afrique. « Le thème du SIAO 2024 souligne l'implication et l'engagement de la jeunesse dans le secteur de l'artisanat. L'artisanat contribue à plus de 20% du produit intérieur brut du continent et emploie plus de 60 millions de personnes majoritairement des jeunes.

En plus, il constitue une ressource essentielle de revenus pour de nombreux ménages tout en constituant un levier incontournable de croissance et de réduction de la pauvreté », a-t-il révélé. Le parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée législative de transition (ALT) Ousmane Bougouma a salué la bravoure des forces combattantes et la résilience du peuple burkinabè.

Pour lui, la tenue de l'édition 2024 du salon est la preuve que le Burkina Faso se tiendra et demeurera inflexible face à ces attaques contre sa population. « Nous sommes convaincus qu'aucune difficulté n'est éternelle et le Faso dans l'unité vaincra. J'exprime ma reconnaissance à l'ensemble des Burkinabè pour leur sacrifice », a-t-il poursuivi. M. Bougma a aussi loué la présence d'éminentes personnalités, des professionnels du secteur de l'artisanat, des exposants, des hommes des médias et des festivaliers tous mobilisés pour magnifier l'artisanat dans toute sa richesse et sa diversité.

« L'Afrique en général et Le Burkina Faso en particulier connait une forte évolution démographique marquée par une croissance rapide de la population jeune. Ce qui oblige à retrouver les ressorts endogènes permettant d'offrir des opportunités économiques à cette vaillante jeunesse afin qu'elle soit le véritable fer de lance de notre développement et souveraineté réelle », a-t-il relevé.

Ainsi, le président de l'ALT estime que l'entreprenariat des jeunes dans un secteur productif comme l'artisanat peut être un facteur clé de transformation structurelle de l'économie africaine au regard de son fort potentiel de création d'emplois. Quant au président la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou Maurice Konaté, il s'est réjoui de la présence effective des invités d'honneur des pays frères comme le Mali et le Niger. Il a rassuré les festivaliers de l'hospitalité et de la sécurité que sa ville leur offre pour un SIAO 2024 réussi.