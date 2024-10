Congo-Kinshasa: Combats M23-Wazalendo - La société civile de Walikale lance un cri d'alarme au Gouvernement

La situation humanitaire se détériore dans certaines contrées du territoire de Walikale depuis la reprise des combats entre les rebelles du M23 et les volontaires pour la défense de la patrie, Wazalendo, a déploré dimanche 27 octobre la société civile locale. Elle a ainsi demandé au Gouvernement congolais de redoubler d'efforts pour ramener la paix et la sécurité dans la province du Nord-Kivu, en général.

« Nous venons, une fois de plus, pour alerter l'Etat congolais par rapport aux atrocités qui se passent au Nord-Kivu, en général, et en particulier dans le territoire de Walikale. Cela, à la suite des affrontements qui sont enregistrés dans la partie nord du territoire de Walikale, principalement dans les groupements Kisimba et Ikobo », a déclaré Fiston Misona, président de la coordination de la société civile Forces vives de Walikale.

Selon lui, Kinshasa devrait rapidement en découdre avec la rébellion du M23, qui occupe de vastes espaces au Nord-Kivu, avec le soutien du Rwanda.

Cette situation occasionne des déplacements massifs des populations, mais aussi les incendies des maisons, les assassinats des civils dans les zones de combats.

Il a également plaidé pour une assistance aux familles déplacées et à celles qui les accueillent notamment au niveau de Pinga, au niveau de Buleusa, et partout ailleurs dans les groupements Ikobo et Kisimba.

Le Gouvernement doit aussi « utiliser tous les moyens possibles pour que les éléments du M23 puissent être dégagés de toutes les zones occupées. Nous avons des hélicoptères de combats, nous avons des drones... Pourquoi tous ces instruments ne sont pas utilisés ? », s'est interrogé l'activiste de la société civile.