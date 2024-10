Togo: Relations diplomatiques entre Lomé et Nassau

Le Togo et les Bahamas ont décidé d'établir des relations diplomatiques.

Le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé a représenté le président Faure Gnassingbé au sommet du Commonwealth qui s'est achevé vendredi à Samoa.

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, était également sur place.

Sur son compte X, il indique qu'il a signé un accord d'établissement de relations diplomatiques avec les Bahamas.

Les Bahamas sont un archipel situé dans l'océan Atlantique, au nord de Cuba et à l'est de la Floride, constitué de plus de 700 îles et îlots. Ce pays est célèbre pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son riche patrimoine culturel, ce qui en fait une destination de choix pour les voyageurs en quête de paysages paradisiaques et d'expériences uniques.

Le tourisme représente plus de la moitié du PIB.

Le Togo et les Bahamas sont membres du Commonwealth.