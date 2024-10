Algérie: Une délégation de la Compagnie nucléaire nationale chinoise au ministère de l'Energie et des Mines

Alger — Une délégation de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC), conduite par le vice-président de la compagnie, Qiao Gang a été reçue, dimanche au ministère de l'Energie et des Mines, afin de discuter des perspectives de développement de la coopération algéro-chinoise dans le domaine des technologies nucléaires appliquées en médecine, indique un communiqué du ministère.

La délégation chinoise a été reçue par le secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, en présence du Commissaire à l'énergie atomique, Abdelhamid Mellah et de cadres du ministère.

Les discussions ont porté essentiellement sur "le développement de la coopération algéro-chinoise, notamment dans l'utilisation des technologies nucléaires en médecine et les procédures d'imagerie diagnostique", précise la même source.

Les deux parties ont également abordé " les discussions en cours pour la réalisation du projet de production des radiopharmaceutiques destinés à lutte contre le cancer, au niveau du Centre national de recherche atomique de Birine (CNRB) à Djelfa, et ce, dans le cadre d'orientation des investissements vers les techniques et applications nucléaires à usage médical".

La rencontre a été l'occasion de passer en revue "l'état des relations de coopération entre le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) et la CNNC, dans le domaine de l'énergie nucléaire et de ses utilisations actives et passives à des fins pacifiques ainsi que les perspectives de développement de cette coopération".

Les deux parties ont en outre abordé le bilan des échanges entre les membres du groupe du travail réunissant des experts du COMENA et de la CNNC, visant à établir un plan d'action clair pour la coopération, basé sur les utilisations actuelles des sciences, techniques et applications nucléaires dans le domaine médical et la lutte contre le cancer en Algérie.

Les deux parties ont exploré les différents domaines offrant des opportunités d'échange d'expertises et de solutions aux intérêts communs, à travers la création de groupes de travail multidisciplinaires dans le secteur de l'énergie nucléaire et de ses utilisations actives et passives à des fins pacifiques, a conclu le communiqué.