Algérie: Belmehdi souligne la nécessité de respecter de l'aspect architectural algérien dans la réalisation des mosquées

Sidi Bel Abbes — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi a insisté, dimanche à Sidi Bel Abbes, sur la nécessité de respecter l'aspect architectural local algérien dans la conception et la réalisation des mosquées pour mettre en avant l'identité visuelle locale.

En procédant à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la mosquée "Abou Hodheifa", dans la commune de Sehala, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné qu'une décision ministérielle conjointe entre les ministères des Affaires religieuses et des Wakfs, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, portant sur le modèle de construction des mosquées en Algérie, afin de préserver le mode architectural algérien et maghrébin et s'inspirer de cette décision lors de la conception et la construction des mosquées et écoles coraniques.

M. Belmehdi a également supervisé, dans la commune de Sidi Brahim, l'inauguration d'une école coranique à la mosquée " Cheikh Abdelhamid Ibn Badis ", qui comprend des classes pour la récitation du Saint Coran, une bibliothèque, une salle des conférences, des classes d'enseignement en préscolaire et d'autres de lutte contre l'analphabétisme, ainsi qu'un pavillon pour le soutien scolaire, outre un autre pour les stages dédiés aux nouveaux pèlerins.

Dans la commune de Sidi Ali Boussidi, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a inspecté le projet de réalisation de la mosquée " Es-Seïda Meriem El-Adhraâ ", qui disposera d'une école coranique exerçant en régime d'internat et un logement pour l'Imam.

Dans la matinée, M. Belmehdi a supervisé, à l'Université " Djillali Liabes " de Sidi Bel Abbes, un colloque scientifique organisé par le Centre culturel islamique, à l'occasion du lancement de la saison culturelle islamique.

Il a également supervisé la pose de la première pierre du projet de reconstruction d'une école primaire dans le quartier Emir Abdelkader, au chef-lieu de wilaya, après la démolition de l'ancienne structure, et a visité une exposition organisée par la direction des Moudjahidine et Ayants-droits à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération.