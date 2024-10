Sénégal: Bakel - Cheikh Tidiane Dièye promet de soutenir les initiatives visant à sauvegarder les lacs et les mares

Bakel — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a promis, samedi, à Bakel (est), de soutenir les initiatives locales visant à protéger les mares et les lacs de ce département.

"Les populations ont des projets de réhabilitation des mares et des lacs de Bakel. Au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, nous portons déjà un tel projet, avec l'Office des lacs et cours d'eau. Nous allons les aider à réhabiliter les mares et les lacs", a assuré M. Dièye.

Des ouvrages seront construits aux abords de ces cours d'eau, dans le but de "booster" les activités agricoles et de pêche qui y sont menées, a-t-il dit.

Ce samedi, Cheikh Tidiane Dièye a fait la tournée des zones inondées par la crue du fleuve Sénégal, dans les régions de Matam (nord) et Tambacounda (est), en compagnie de Madické Cissé, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, de Diarra Sow, la directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau, et des autorités administratives locales.

Les services techniques du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement cherchent à exploiter les eaux à l'origine des inondations des lieux d'habitation situés près du fleuve, selon M. Dièye. "Ces eaux sont, aujourd'hui, une source de problèmes et de contraintes. Nous en ferons en sorte qu'elles soient, demain, une source d'opportunités."