Algérie: Magramane reçoit le secrétaire général adjoint de l'ONU

Alger — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane, a reçu dimanche à Alger le Secrétaire général adjoint de l'ONU et Directeur régional pour les Etats arabes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Abdullah El-Dardari, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont procédé à "une évaluation globale de l'état de la coopération entre l'Algérie et le PNUD dans les différents secteurs, notamment dans les domaines de la justice, de l'économie de la connaissance, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'environnement et des énergies renouvelables, de la santé et de la jeunesse et des sports", a souligné le document.

Elles ont également abordé "les questions d'intérêt commun, notamment celles liées au contexte international et régional, marqué par l'agression israélienne contre les peuples palestinien et libanais et le rôle des organisations internationales pour apporter aide et secours aux populations à Ghaza et au Liban", a conclu le communiqué.