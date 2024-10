Algérie: Conférence des présidents des Parlements africains - La délégation algérienne reçue à Accra par le président du Parlement du Ghana

Alger — Une délégation des deux chambres du Parlement a été reçue, dimanche à Accra, par le président du Parlement du Ghana, Alban Sumana Kingsford Bagbin, en marge de sa participation aux travaux de la deuxième assemblée de la Conférence des présidents des Parlements africains (26-27 octobre), indique un communiqué du Conseil de la nation.

La rencontre a permis de "passer en revue l'état et les perspectives des relations d'amitié historiques entre l'Algérie et le Ghana, ainsi que les moyens de les hisser au niveau des liens profonds de fraternité entre les deux peuples et du rôle influent des deux pays dans l'espace africain commun", précise le communiqué.

A cette occasion, "le chef de la délégation, Salem Ben M'barek, a transmis les salutations du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, au président du Parlement du Ghana, avec lequel il a procédé à un échange de vues sur l'actualité africaine et l'importance pour les parlementaires africains de contribuer à relever les défis qui entravent la réalisation de la sécurité, de la paix et du développement dans le continent", ajoute la même source.

Les deux parties sont en outre convenues de "renforcer la coopération entre les deux institutions à travers l'échange de visites et l'activation des groupes d'amitié parlementaire" et d'"intensifier les efforts pour développer le continent et améliorer la situation des peuples africains".