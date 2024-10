Afrique du Nord: La Grande commission mixte algéro-égyptienne se tiendra 'prochainement' au Caire

LE CAIRE — Le Président égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi a annoncé, dimanche soir, que la Grande commission mixte algéro-égyptienne se tiendra "prochainement" au Caire pour "une plus grande coopération" entre les deux pays.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en visite de fraternité et de travail en République arabe d'Egypte, le Président Al-Sissi a affirmé que les entretiens entre les deux parties ont porté sur "les voies et moyens de développer les relations et la coopération bilatérales".

Dans ce cadre, le Président égyptien a présenté ses voeux au peuple algérien et au Président de la République à l'occasion du 70e anniversaire de la Glorieuse Révolution de libération. Le peuple algérien et sa lutte pour la liberté ont toujours suscité "l'admiration, l'estime et le profond respect du peuple égyptien", a-t-il assuré.