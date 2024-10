Maroc: 'TRIPLE A', le film le plus primé de la 24è édition du Festival national du film de Tanger

Rabat — La 24è édition du Festival national du Film de Tanger s'est achevée avec le triomphe de "TRIPLE A" de Jihane El Bahhar, un long métrage qui a su capter l'attention du public et remporter des prix prestigieux, s'affirmant ainsi comme l'un des films marocains les plus marquants de l'année.

"TRIPLE A" a reçu plusieurs distinctions notables, "renforçant ainsi sa position parmi les films phares du festival", soulignent les producteurs du film dans un communiqué, précisant que l'actrice Majdouline Idrissi a remporté le Prix du deuxième meilleur rôle Féminin grâce à "une interprétation puissante et émotive d'un personnage complexe, incarné avec une maîtrise remarquable".

De son côté, Khalil Oubaqqa a décroché le Prix du meilleur rôle masculin, offrant "une prestation poignante" qui a su capter les dimensions humaines profondes de son personnage, ajoutant ainsi une grande crédibilité et un impact significatif au film.

La réalisatrice Jihane El Bahhar a également remporté le Prix du meilleur scénario, aux côtés de Nadia Kamali, grâce à "sa capacité à livrer un scénario cinématographique mêlant drame profond et expérience humaine", relève le communiqué, rappelant que le film a aussi reçu une mention spéciale de l'Association marocaine des critiques de cinéma, qui a salué sa qualité et l'harmonie de ses éléments artistiques.

"TRIPLE A" est un film dramatique audacieux qui allie sérieux et comédie noire, présentant une vision artistique qui explore les questions de marginalisation sociale et économique d'une manière humaine et poignante.

"Il raconte la vie de plusieurs personnages vivant en marge de la société, qui cherchent ardemment à surmonter leur réalité difficile et à réaliser leurs rêves, malgré les défis et obstacles qui se dressent sur leur chemin", détaille le communiqué.

Ce film dépeint trois histoires d'amour entrelacées, où les destins des protagonistes se croisent de manière inattendue, révélant "la complexité des réalités sociales et économiques, tout en apportant une profondeur humaine à ces questions".

Avant ses succès au Festival national du film de Tanger, "TRIPLE A" avait été en compétition lors de la 40e édition du Festival d'Alexandrie des Pays Méditerranéens, dans deux sections : la compétition officielle des longs métrages méditerranéens et la compétition des films arabes longs intitulée "Nour El Sherif".

Le film a également participé à la compétition officielle du Festival international du film de femmes de Salé, où il a remporté deux prix lors de la 17e édition, qui s'est achevée le 28 septembre 2024, à savoir le Prix de l'autre rive, récompensant une oeuvre défendant la cause des femmes, et le Prix du meilleur rôle masculin, attribué à Khalil Oubaqqa pour son interprétation remarquable du personnage de Yasser.

"TRIPLE A" a également remporté le Prix du meilleur film étranger au Soho International Film Festival aux États-Unis, le Prix du public au Festival du film maghrébin à Arlem aux Pays-Bas, et le Prix du jury au Festival international de Naples en Italie. Il a été sélectionné dans la compétition officielle du Festival de Salerno en Italie (77e édition), ainsi qu'au Festival international du film de Marrakech en 2023, dans le cadre du Panorama du cinéma marocain, parmi de nombreux autres festivals internationaux.

D'après le communiqué, les journalistes et critiques s'accordent à dire que la force de "TRIPLE A" réside dans "sa capacité à accomplir une équation difficile : offrir une oeuvre cinématographique de grande qualité, saluée par les professionnels du secteur, tout en rencontrant un immense succès public dès le début de sa diffusion en salles, le 11 septembre dernier".

Jihane El Bahhar a brillamment usé d'un langage cinématographique qui touche l'essence des personnages et des situations, faisant de "TRIPLE A" une "expérience visuelle et émotionnelle unique".

Le film se distingue par la performance puissante de plusieurs grands noms du cinéma marocain. Majdouline Idrissi brille dans le rôle principal, aux côtés de l'acteur comique Aziz Dadas. D'autres figures emblématiques du cinéma marocain, telles que Hind Ben Jbara, Khalil Oubaqqa, Fatima Zahra Bennacer, et Abdelatif Chouki, ont également apporté une contribution inestimable au projet, incarnant avec intensité la complexité psychologique et sociale de leurs personnages.

Le succès de "TRIPLE A" au Festival National du Film de Tanger, ainsi que ses récompenses précédentes, ouvre de nouvelles perspectives pour le film et sa réalisatrice sur la scène nationale et internationale, ajoute-t-on. Par ce film, Jihane El Bahhar prouve une fois de plus que le cinéma n'est pas seulement un moyen de divertissement, mais aussi un puissant outil d'expression et de changement.

Jihane El Bahhar est une figure emblématique du cinéma marocain, avec un style unique traitant des questions sociales et humaines en alliant profondeur artistique et simplicité. Avec "TRIPLE A", elle confirme sa capacité à raconter des histoires incarnant les complexités et défis de la société marocaine avec sincérité et créativité, ce qui la place parmi les réalisatrices les plus en vue du moment.

Le Festival national du film de Tanger, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est l'un des événements cinématographiques les plus importants du Maroc. La ville de Tanger, surnommée "Perle du Nord", a accueilli, du 18 au 26 octobre 2024, un rassemblement artistique riche en culture et en créativité, offrant une opportunité précieuse de rencontre et d'échange entre les créateurs du cinéma et leurs passionnés.