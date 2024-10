Maroc: Assilah - Inauguration de l'Institut Bahreïn de la musique orientale

Assilah — L'Institut Bahreïn de la musique orientale a été inauguré, samedi soir à Assilah, en présence d'un parterre de responsables et d'intellectuels invités au Moussem culturel international d'Assilah.

Cet institut a été créé grâce au soutien du Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, indique un communiqué de la Fondation du Forum d'Assilah, précisant que le foncier a été mobilisé par la Fondation.

Cet établissement a été inauguré par le conseiller du Roi du Bahreïn pour les affaires médiatiques, Nabil Bin Yacoub Al-Hamar et le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, dans le cadre de la 45è édition du Moussem culturel d'Assilah, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Il vise à former les jeunes musiciens d'Assilah et de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et sera spécialisé dans l'enseignement des règles de la musique, notamment orientale, y compris les origines et l'évolution de la musique arabe et marocaine, avec des cours sur les techniques, les instruments et divers effets musicaux et sonores.

L'Institut Bahreïn de la musique orientale a été installé dans l'espace "Tama Ghailana" à l'ancienne médina d'Assilah, une bâtisse qui abritait, durant le protectorat, la première école moderne pour filles de la ville, avant d'être réhabilitée et aménagée pour accueillir cet établissement.

Cette nouvelle structure musicale ambitionne de créer un pont culturel transcendant les barrières linguistiques et nationales, en offrant une formation académique solide aux étudiants dans divers styles de musique orientale.

Il est à noter que le lancement des travaux de construction de cet institut a eu lieu lors de la 42è édition du Moussem culturel international d'Assilah. Ce projet atteste de la solidité des relations de coopération historique étroite entre les deux pays frères dans divers domaines et couronne les efforts déployés par les institutions culturelles officielles et civiles des deux pays, en vue de renforcer les échanges culturels et artistiques.