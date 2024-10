Algérie: Exposition des produits algériens - Signature de plusieurs accords entre des entreprises algériennes et qataries

Plusieurs accords de partenariat ont été signés entre des entreprises algériennes et qataries à l'occasion de la clôture de la 1ère édition de l'exposition des produits algériens au Qatar, indique un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Il s'agit, entre autres, d'un mémorandum d'entente et de coopération et d'échange commercial entre le Groupe Ferrovial et le Groupe Shaheen Bin Mohammed Lahdan Al Mohannadi, en sus d'un autre mémorandum entre le Groupe DIVINDUS (Ameublement et Menuiserie) et le Conseil international des affaires du Qatar. En outre, un accord de coopération a été conclu entre la société pharmaceutique IMGSA et le Holding Mohammed Bin Mohammed activant dans le domaine de la santé.

Cette exposition organisée du 22 au 26 octobre courant, a connu la participation de plus de 150 entreprises algériennes, et une grande affluence des visiteurs ayant apprécié les produits algériens proposés.