Ile Maurice: Bienvenue chez vous, au coeur de la nature

Entre montagnes et mer, la vision de la Montebello Smart City se concrétise un peu plus chaque jour permettant le lancement de la seconde phase des résidences. Inspirée par le paisible ruisseau Saint Louis et ses environs verdoyants, ces appartements de haut standing, privilégient le confort, l'intimité et la connexion avec la nature.

Avec 90 % des terrains de la première phase des Rives de Saint Louis ayant déjà trouvé acquéreurs, la seconde phase du développement résidentiel propose une gamme d'appartements de haut standing sous le nom «Les Rives de Saint Louis Résidences».

Ce nouveau complexe résidentiel se compose de trois édifices, comprenant chacune 22 appartements soigneusement conçus. L'architecture contemporaine intègre des matériaux locaux, tels que des murs en pierre de basalte, des pergolas en bois et des balustrades modernes en verre, conférant au projet une allure premium, au cœur d'un écrin vert.

Avec un agencement intelligent entre les appartements, les futurs occupants bénéficieront d'une distance respectueuse les uns des autres, garantissant ainsi leur tranquillité. Le concept des appartements fait la part belle à la lumière naturelle et la ventilation, créant ainsi un espace de vie rafraîchissant. Balcons et terrasses prolongent harmonieusement l'espace de vie à l'extérieur, offrant un cadre idéal pour se détendre ou recevoir tout en profitant de la vue. La grande majorité des chambres à coucher disposent de terrasses privées, équilibrant parfaitement les atouts de la nature avec le confort de la vie moderne.

Choisir Montebello Smart City, c'est cultiver un art de vivre privilégiant un lifestyle tourné vers son bien-être. C'est maximiser son temps pour mieux profiter de ses proches et de ces moments de détente : on peut y travailler dans l'un des futurs bureaux le long du Central Boulevard, profiter d'un cadre apaisant et reposant en se rendant jusqu'au centre commercial, ses 40 boutiques et restaurants, la station-service et le drive thru (ouverture fin 2025) ou encore à son centre fitness. Le tout, à moins de dix minutes de marche.

