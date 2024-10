Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus – Plus de 195 personnes dépistées à Guitry

À l’initiative de l’honorable Yao Patricia Sylvie, député-maire de Guitry, en collaboration avec le ministère de la Santé, une campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein s’est déroulée dans la localité du 24 au 25 octobre 2024. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le préfet de Guitry, N’da Camara, en présence de plusieurs personnalités locales et d'acteurs du secteur de la santé. Indique une note à la presse des services du cabinet de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

Cette campagne, ajoute la note à la presse, visait à sensibiliser la population féminine sur les dangers du cancer du sein et du col de l'utérus et à encourager un dépistage précoce, essentiel pour une meilleure prise en charge. À cette occasion, une équipe composée de 16 médecins et spécialistes du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao) s’est rendue sur place pour offrir des consultations et des examens médicaux gratuits aux femmes de la région.

La porte-parole des femmes, Bamba Fatouma épse Blousson a exprimé sa gratitude à l’initiatrice et au Cnrao. Elle s'est réjouie de l'organisation de cette activité et souhaité que son impact soit certain.

Pour sa part, le directeur de cabinet, Dr Koffi Aka Charles, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, parrain de l'évènement, a salué la tenue de cette campagne qui est une aubaine avant de relever la propension du gouvernement de faire de la santé une priorité. Une politique matérialisée par un vaste programme hospitalier mis en place depuis 2018 avec un plateau technique renforcé et des infrastructures.

Il a félicité la collaboratrice de Mme Dominique Ouattara qui selon lui, se souci du bien- être de ses mandants. Il a par ailleurs invité chacune des femmes présentes, à mobiliser les siennes contre cette maladie. Aussi, a-t-il assuré de ce que les doléances faites pour l’équipement en personnel pour le compte de l'hôpital général seront transmises au ministre qui mettra tout en œuvre pour que l'hôpital général fonctionne bien.

Quant au docteur M'Baiman Jean EUDES, du Cnrao, a prononcé une conférence inaugurale sur les réalités du cancer en Côte d'Ivoire. Il a souligné que 195 personnes avaient été déjà dépistées au moment de la cérémonie de lancement. Selon ce dernier, en 2022, ce sont plus de 2 296 840 de cas qui ont été détectés dont 3 869 nouveaux cas en Côte d'Ivoire pour 75% de cas au stade avancé. Le praticien a fait remarquer que le cancer du sein touche aussi les hommes. Il n'existe pas de causes mais des facteurs à risque.

Le directeur de cabinet de la Première Dame, madame Patricia Yao Sylvie, a, au terme de la cérémonie, exprimé sa gratitude à madame Dominique Ouattara qui a accepté d'être le haut patron de cette activité. Elle a salué également son engagement pour la cause des démunis qui sont souvent pris gracieusement en charge à l'Hôpital mère- Enfant de Bingerville.