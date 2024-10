Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 6e journée - Au bénéfice de l'USM et du ST

Les deux équipes ont gagné hier et avancent en haut du tableau où 5 équipes se tiennent dans un mouchoir à 3 points.

L'OB, leader du championnat, le CA et l'USM, dauphins à deux points, l'ESZ et le ST à 3 points puis on descend jusqu'au trio EST-CSS-JSO qui n'a que 9 points après 6 journées de championnat. Ce classement, personne n'y croirait à l'intersaison. Non pas parce que c'est impensable, mais parce que des équipes affaiblies sur le plan financier, et qui ne sont qu'outsiders d'habitude, jouent les premiers rôles dans ce championnat.

Après 6 journées, soit le cinquième du parcours, il est tôt de conclure quoi que ce soit ou de trancher. Mais une chose est sûre, c'est équilibré pour le moment en haut du tableau. Etrange par rapport aux autres éditions, mais maintenant, le championnat change un peu et pratiquement les équipes sont équivalentes du moins pour 7 à 9 clubs. On a de l'OB, leader, jusqu'au ST et l'ESZ seulement trois points d'écart.

C'est un mouchoir, il suffit de deux défaites ou de deux victoires pour que cet ordre change. Après une première partie jouée avant-hier, nous avons enchaîné avec 4 autres matches qui ont souri surtout au ST et à l'USM. Tous les deux ont gagné et ont avancé au classement, gagnant du terrain face à l'OB et au CA qui se sont partagé les points. Le ST, malgré un ASG résistant, a fait le plus important, soit les trois points grâce à son duo étranger Oumarou et Mugisha. Les joueurs de Kanzari prouvent par là même qu'ils veulent sérieusement jouer les premiers rôles cette saison.

EGS Gafasa s'enfonce

De même pour l'USM qui a piétiné une mi-temps face à EGS Gafsa, avant de trouver la clé après la pause. Mastouri trouve enfin le chemin des filets et Ziguei double la marque. L'USM rejoint le CA à la deuxième place en attendant leur choc de titans samedi prochain. En tout cas, cette USM, qui change chaque saison d'effectif, n'a plus aucune peine à rester compétitive. Le choc de la journée entre le CSS et l'ESZ à sfax, s'est terminé sur un nul qui arrange plus un CSS encore flou qui devrait s'estimer heureux d'avoir gagné un point avec ce but in extremis de Laayouni pour égaliser après le but de Jabri.

Quant à l'USBG, il a ramené un point de Soliman. En bas du tableau, ça se complique encore pour EGS Gafsa qui reste à 0 point et un tas de problèmes à régler, mais qui peut espérer une relance vu que devant elle, l'UST a trois points de plus, et l'USBG et le CAB ont 4 points seulement.

Le tableau se fissure de plus en plus avec deux blocs distincts : le premier réunit les équipes qui jouent dans cette course acharnée pour le championnat, alors que le deuxième bloc compact regroupe les mal-classés. Mais encore une fois, même si ce championnat paraît atypique après 6 journées, il faudra attendre pour y voir plus clair.