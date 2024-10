Tunisie: Ligne d'or - Le «bore-out», ce mal insidieux qui ronge les salariés

Tout le monde, ou presque, connaît le burn out, cet état d'épuisement professionnel provoqué par un excès de travail, de responsabilités, de pression. Mais peu connaissent son antagoniste : le bore-out. Ce syndrome, littéralement « s'ennuyer jusqu'à l'épuisement », survient lorsque l'absence de défi et la routine abrutissante s'installent, dévitalisant les travailleurs qui, faute de stimulation, perdent progressivement toute motivation. Généralement, c'est dans l'administration publique que ce mal sévit le plus. Tout comme le burnout, il peut mener à des répercussions psychologiques sérieuses : anxiété, dépression, perte de l'estime de soi et, dans les cas les plus graves, détresse émotionnelle profonde.

Mais, alors, comment se protéger de ce vide professionnel qui peut s'installer insidieusement ? Il s'agit ici de construire une arche de Noé personnelle pour traverser les eaux troubles de l'ennui sans sombrer. Car, si l'épanouissement au travail ne peut être garanti par les managers et l'organisation, il existe des stratégies individuelles que chacun peut adopter.

Le bore-out prend racine là où la curiosité a déserté. Et comme on dit, l'oisiveté est mère de tous les vices. La curiosité active transforme les routines les plus insignifiantes en opportunités d'évolution personnelle.

Par ailleurs, lorsqu'il n'y a pas de but précis, l'ennui s'installe. C'est pourquoi il est essentiel de se donner des objectifs, même modestes. Créez-vous des défis parallèles, qu'ils soient directement liés à vos fonctions ou qu'ils explorent de nouvelles compétences.

Le bore-out, tout comme le burnout, prend le contrôle plus facilement quand le travail occupe trop de place dans notre vie. Notre énergie s'épuise, mais peut se recharger grâce à des activités extérieures au travail, qu'il s'agisse de hobbies, de moments en famille, ou de passion pour le sport ou les arts.

Et puisqu'on finit par des exemples d'entreprises innovantes en termes de management, la célèbre entreprise 3M propose un programme de « temps créatif » où ses salariés ont une journée par semaine pour développer des idées nouvelles ou explorer des compétences annexes, en dehors de leurs tâches habituelles. Ce système a donné naissance à des inventions marquantes, comme, tenez-vous bien, les fameux Post-it.