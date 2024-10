Tunisie: Assemblées annuelles du FMI et du groupe de la BM - Les orientations du pays soutenues par les partenaires financiers

Multipliant les entretiens et les rencontres avec divers responsables des institutions financières internationales, le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a tenu à présenter la vision de la Tunisie dans son approche de développement socioéconomique et ses grands axes de réforme, dont la sécurité sociale, la lutte contre la corruption, l'instauration d'un climat transparent et le renforcement du partenariat avec le secteur privé.

Il a également défendu les orientations du pays et promu des opportunités de coopération bilatérale dans divers secteurs, dont les transports, l'éducation, les énergies renouvelables et autres. Certains responsables des institutions financières internationales n'ont pas manqué d'affirmer leur disposition à soutenir les futurs projets de la Tunisie.

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a pris part à la troisième journée des assemblées annuelles d'hiver du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, tenues à Washington, et ce, en compagnie de l'ambassadrice de Tunisie aux Etats-Unis ainsi que de membres de la délégation tunisienne à cette joute.

Lors de cette troisième journée, et selon un communiqué du ministère de l'Economie et de la Planification publié hier, les présidents du FMI et du Groupe de la BM ont présenté un exposé sur les réalisations des deux institutions durant l'année écoulée, ainsi que les principaux axes et programmes de leur travail pour l'année prochaine.

Le ministre a également pris part à une réunion d'experts de la Banque mondiale spécialisés dans la sécurité sociale, qui ont présenté des expériences de l'assistance technique qu'a offerte la Banque à plusieurs pays, et ce, dans le domaine économique et de la sécurité sociale au profit des catégories vulnérables. Samir Abdelhafidh a eu des discussions avec les experts de la Banque mondiale autour des possibilités de coopération entre la BM et la Tunisie dans ce domaine.

En outre, le ministre a eu une participation active dans les travaux de la commission de développement, tenue sous forme de table ronde entre les différents pays participants. Ces travaux ont été axés sur les solutions en vue de renforcer les efforts de développement commun en partenariat avec la Banque mondiale afin de surmonter les défis existants sur les plans social et économique.

Dans cette perspective, le ministre de l'Economie et de la Planification a eu une rencontre avec le directeur régional de la Banque mondiale pour la région maghrébine et Malte, Amadou Moustapha, avec qui il a évoqué les méthodes à adopter pour booster le rythme de réalisation des projets financés par la BM, outre les opportunités de coopération financière et technique future, notamment dans les secteurs prioritaires à l'instar des transports, des énergies renouvelables, de la sécurité sociale et de l'éducation.

Coopération avec l'AFD et les Etats-Unis

En marge des réunions, le ministre de l'Economie et de la Planification a eu un entretien avec le directeur général de l'Agence française de développement (AFD) Remy Rioux.

Ce dernier a affirmé que la situation économique en Tunisie s'est nettement améliorée, et que l'AFD est prête à continuer à soutenir les réformes qu'engagera la Tunisie dans un avenir proche.

Il s'est également entretenu avec le secrétaire adjoint du département du Trésor américain pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, Mena, Eric Mayer, à qui il a présenté les priorités et orientations de la Tunisie en matière de réformes et de développement, et en particulier celles relatives aux questions d'ordre social. Le ministre a souligné, à cet effet, l'importance accordée au secteur privé en tant que partenaire principal de l'Etat en matière de développement, notamment socioéconomique.

Soutien au développement dans les pays arabes

Samir Abdelhafidh a, également, insisté sur l'importance que l'Etat tunisien accorde à la lutte contre la corruption, l'instauration d'un climat de transparence, et le renforcement de la stabilité politique et sociale.

Par ailleurs, le ministre a rencontré le directeur général de la International Islamic Trade Finance Corporation (Itfc), qui a souligné que les relations de coopération bilatérale avec la Tunisie sont excellentes, tout en affirmant la disposition de son institution à les renforcer davantage.

Il a également a participé à la réunion des gouverneurs des pays arabes avec le président du Groupe de la Banque mondiale.

Cette réunion a porté sur les questions économiques dans les pays arabes à l'heure actuelle et sur l'importance du rôle de la BM dans le soutien des efforts de développement en cette période, notamment pour des pays comme la Palestine et le Liban, au vu des conditions très difficiles qu'ils vivent, ce qui nécessite un soutien plus conséquent de la part de tous les acteurs internationaux.