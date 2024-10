Gabon: RENAFED 'Pus tôt on se fait dépister, plus tôt on se prend en charge si on est malade'

C'est le mois d'octobre, consacré à la lutte contre les cancers féminins. Entre sensibilisations et dépistages, les femmes et les hommes s'y mettent, main dans la main, pour faire face à ce fléau qui touche des milliers de femmes à travers le monde entier. Le Gabon, à travers le Réseau national des femmes députés (RENAFED) n'est pas resté en marge de cet événement. Il a initié une séance de fitness ce samedi 26 octobre 2024 au sein de l'Assemblée Nationale.

Toutes de rose vêtues, ces femmes députées et personnel féminin de l'Assemblée nationale sont venues nombreuses pour participer à la séance de fitness, initiée par le Réseau national des femmes députés (RENAFED). Une rencontre de bonne humeur qui a permis aux femmes parlementaires et bien d'autres, de pratiquer ce sport doux dont le but est de renforcer l'ensemble du corps avec un stress physique réduit.

" Le Réseau national des femmes députés (RENAFED) n'est pas resté en marge du mois de campagne, de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et dans le cadre de ses activités, nous avons mis un programme pour sensibiliser les femmes sur l'importance de se faire dépister à temps, mais du sport aussi pour son bien-être, pour sa santé. Nous avons eu plusieurs activités tout au long du mois. Nous avons tenu à clore, à quelques jours de la fin, avec cette activité sportive qui regroupe les femmes députées et le personnel féminin de l'Assemblée nationale" a fait savoir Lidwine Staelle Ngoudji, députée de la transition et membre du Renafed.

L'Honorable Polo, épouse Pandjou Odette, députée de la transition aussi, a indiqué qu'en tant que parlementaire, elle se sentait obligée d'être présente avec les autres pour les accompagner et les encourager. "Le cancer touche plusieurs femmes. Personne n'est épargnée. La bataille du RENAFED, c'est d'inviter les femmes de tous horizons à se faire dépister, c'est très important. Cela ne doit pas être un sujet tabou. Pus tôt on se fait dépister, plus tôt on se prend en charge si on est malade" a t-elle insisté.

L'activité sportive s'est déroulée dans une bonne ambiance, Les mouvements des unes et des autres étaient parfois synchronisés au rythme de la musique. Octobre rose, faut-il le signifier, est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.