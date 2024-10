Tunisie: Helmi Hassine, directeur général de l'ONTT, à La Presse - «Le marché polonais en forte croissance»

interview

Dans le cadre de la promotion de la destination Tunisie en Pologne, l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) organise, en collaboration avec le tour opérateur « Sun & Fun Holidays », l'événement touristique « Mega Fun Tour » qui se tiendra à Djerba du 27 au 30 octobre. A cette occasion, Helmi Hassine, directeur général de l'Ontt, explique dans cet entretien les enjeux de cette opération de promotion, la dynamique actuelle du marché polonais et les perspectives de croissance pour les saisons à venir.

Quels sont les objectifs de l'eductour organisé par l'Ontt pour le marché polonais ?

L'eductour que nous avons organisé à Djerba, en partenariat avec Sun&Fun, s'inscrit dans notre stratégie de promotion de la destination Tunisie auprès du marché polonais. Notre objectif est de renforcer notre présence sur ce marché en mettant en avant les atouts de la Tunisie, et en particulier ceux de Djerba.

Avec plus de 310.000 visiteurs polonais enregistrés jusqu'au 20 octobre 2024, ce marché a atteint un niveau record, se positionnant désormais en deuxième place après le marché français. Pour nous, il est essentiel de maintenir cette dynamique positive, d'autant plus que ce chiffre représente une augmentation de 51 % par rapport à la même période en 2023.

Cet eductour nous permet donc de montrer directement aux agents de voyages, aux tour-opérateurs et aux journalistes polonais l'expérience unique qu'offre Djerba, afin qu'ils puissent mieux promouvoir notre destination.

Qu'est-ce qui rend le marché polonais stratégique pour la Tunisie par rapport à d'autres marchés européens ?

Le marché polonais a pris une importance particulière cette année, surtout en comparaison des marchés classiques comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En 2023, nous avions déjà franchi la barre des 300.000 visiteurs polonais, mais cette année, nous avons non seulement dépassé ce niveau, mais nous avons aussi enregistré une croissance exceptionnelle de plus de 200% par rapport à 2019, notre année de référence avant le Covid-19.

Cela signifie que le nombre de touristes polonais est désormais trois fois supérieur à celui de 2019.

En outre, cela prouve aussi que nos efforts pour soutenir ce marché portent leurs fruits, notamment grâce à la résilience des tour-opérateurs et agences de voyages polonais qui continuent de miser sur la Tunisie malgré la concurrence d'autres destinations.

Mais là, il est important de mentionner que pour nous, chaque marché est important, mais le marché polonais a montré cette année qu'il pouvait contribuer de manière significative à la reprise de notre secteur.

Pourquoi avoir choisi Djerba pour cet eductour, et quels sont les objectifs pour la saison hivernale ?

Djerba s'est imposée naturellement comme une destination à part entière, grâce à sa résilience face aux différentes crises qu'elle a traversées. Son climat et son positionnement géographique en font une destination attrayante tout au long de l'année.

Actuellement, nous avons trois vols directs hebdomadaires entre la Pologne et Djerba, et notre objectif est de maintenir ces liaisons pour attirer les touristes polonais même hors saison estivale. Cela permet de prolonger la saison touristique, ce qui est crucial pour Djerba et pour l'économie locale.

Nous travaillons également à l'ouverture de nouvelles liaisons vers d'autres aéroports, comme Enfidha et Tunis, pour diversifier les points d'entrée en Tunisie et répondre à la demande croissante.

Et comme déjà mentionné, le marché polonais a même dépassé certains marchés classiques. Toutefois, pour nous, aucun marché n'est priorisé par rapport à un autre. Chacun possède ses spécificités, quel que soit son volume ou le nombre de visiteurs qu'il génère.

Comment le tourisme tunisien se positionne-t-il en termes de croissance des visiteurs en 2024 ?

Cette année, la Tunisie a enregistré des performances remarquables. Au 20 octobre 2024, nous comptons par exemple 917.000 visiteurs français, ce qui confirme la solidité de ce marché classique pour nous. Nous prévoyons d'atteindre 1,2 million de visiteurs français d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, nos recettes touristiques ont augmenté de 6,8 % par rapport à 2023, ce qui montre que nous ne nous contentons pas d'augmenter le nombre de visiteurs, mais que nous travaillons aussi sur la qualité de l'expérience et la dépense moyenne des touristes.

D'une manière générale, sur la période du 1er au 20 octobre 2024, nous avons enregistré une croissance de 16,4% du nombre total de visiteurs français, et de plus de 26% pour les visiteurs européens. Cela nous encourage à poursuivre nos efforts pour maintenir cette dynamique de croissance jusqu'à la fin de l'année et au-delà.

Quelles sont les perspectives de l'Ontt pour 2025 ?

Pour 2025, notre priorité est de consolider les acquis de cette année et de continuer à travailler sur des actions de promotion ciblées. Le marché polonais a déjà planifié un vol hebdomadaire vers Tabarka de juin à octobre 2025, ce qui offrira de nouvelles opportunités pour les agences de voyages polonaises et augmentera la visibilité de cette région.

Nous voulons aussi renforcer notre présence sur les canaux numériques, car ils jouent un rôle de plus en plus crucial dans la promotion touristique. Notre objectif est de diversifier les marchés et les destinations au sein de la Tunisie pour attirer un public varié tout au long de l'année.