Tunisie: 1ère édition du Forum de l'étudiant entrepreneur - Repenser l'avenir

Ce forum dans sa première édition a été organisé par le 4C - Ipeib, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, en partenariat avec l'Alliance française de Bizerte et Rezoli.

«Jeunes Idées, Grands Projets !». Tel est le slogan du forum de l'étudiant entrepreneur : un événement estudiantin qui a eu lieu récemment, à Bizerte, plus précisément au complexe culturel Cheikh Driss.

Le rendez-vous a été édifiant et riche en échanges et en dialogues. La parenthèse s'est ouverte sur de jeunes étudiants inspirés et ambitieux, toutes et tous Tunisiens, et des spécialistes de renom, agitateurs d'une scène entrepreneuriale et culturelle locale.

Une scène qui, de nos jours, reste foisonnante en Tunisie, en dépit des difficultés. Au programme, Yosr Sbaïs qui a répondu à la question «Comment créer son propre projet en tant qu'étudiant entrepreneur ?». Yosr Sbaïs est maître-assistante en contrôle de gestion et enseignante en management et entrepreneuriat. Elle est également consultante et mentor. Elle a été dans le partage d'expériences et dans le partage d'un savoir aux côtés de Aziz Bachtarzi, animateur radio d'une émission sur Express FM dédiée à la jeunesse estudiantine tunisienne.

Il est ingénieur en informatique et fondateur de Rezoli, une plateforme dédiée à l'organisation d'événements gastronomiques. Makram Touzri, ancien officier de la Marine nationale, fondateur de TST-Tunisian Smart Technologies, avait, pour sa part, répondu à l'invitation. Il a fait part de son expérience dans des projets en industrie 4.0 et en robotique maritime. Egalement présent, Mohamed Ould Elhassen Aoueileyine a évoqué le lancement officiel du club Nanosatellite. Il est docteur-ingénieur en TIC, membre de l'équipe ayant conçu le «Payload loT» du nanosatellite tunisien Challenge One et consultant en loT, 5G et en I.A.

L'événement a été une occasion exceptionnelle pour les jeunes de la région de découvrir différentes «Succes Story», tout aussi inspirantes les unes que les autres.