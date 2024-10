Tunisie: Les rencontres SAAED - Autour d'un cinéma émergent

Les Rencontres Saaed se sont tenues du 25 au 27 octobre, réunissant des cinéastes émergents du Maroc, du monde arabe, du bassin méditerranéen et des pays africains. Ce rendez-vous a eu pour objectif de créer un espace de réflexion et d'échange autour du présent et de l'avenir du cinéma indépendant dans la région.

Dans le cadre de cette édition, les jeunes réalisateurs de fictions, documentaires, animations et films expérimentaux ont soumis leurs œuvres pour une sélection qui mettra en lumière le meilleur du cinéma émergent arabe et africain. Les films sélectionnés ont été projetés dans une atmosphère conviviale et festive, permettant à un public de cinéphiles et de professionnels d'apprécier et de débattre des nouvelles tendances du cinéma indépendant.

Cette édition a proposé une programmation coconçue avec le Festival des Cinémas d'Afrique du Pays d'Apt, qui a une carte blanche pour sélectionner une partie des films: une première étape d'une collaboration que les organisateurs veulent pérenniser. De plus, le Festival Harvest soutiendra un volet dédié au radical filmmaking, axé sur la nature et l'environnement, ajoutant une dimension novatrice aux discussions autour du cinéma engagé. Par ailleurs, la Fondation Dar Bellarj a participé à l'événement en mobilisant les jeunes de la fondation ainsi que les Ateliers Collectifs, qui s'impliquent dans l'organisation, la programmation et la présentation des films.

Un échange spécial a réuni des jeunes d'Apt et de Marrakech, leur offrant l'opportunité de collaborer activement autour de cette programmation et d'échanger sur des questions cinématographiques communes, sous la direction du critique et programmateur Tahar Chikhaoui.

Cette édition des Rencontres Saaed a été organisée avec le soutien de l'Institut français du Maroc et l'Institut français de Marrakech.