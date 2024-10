Burkina Faso: Renforcement des Capacités en Médecine d'urgence - Les agents de santé formés

Le Ministère de la Santé, à travers le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), a organisé du 21 au 25 octobre 2024 à Ouagadougou une session de formation destinée aux agents de santé sur la médecine d'urgence.

Durant ces cinq jours, les participants ont bénéficié de formations sur divers thèmes, notamment le concept de désastre, la gestion des services de soins de santé en situation d'urgence, et la réanimation. Cette formation a réuni des professionnels de différents profils, notamment des médecins généralistes, des urgentistes, des infirmiers urgentistes, des anesthésistes, ainsi que des infirmiers diplômés d'État. Ce renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la TIKA (Agence turque de coopération et de coordination) et le ministère de la Santé, visant à former les agents de santé en médecine d'urgence.

Lors de l'ouverture de la session, le Directeur général du Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), Pr Flavien Kaboré, a souligné le besoin pressant de renforcer les capacités des agents des hôpitaux de Ouagadougou en médecine de catastrophe et en médecine d'urgence. Selon lui, cette formation permettra aux participants d'être mieux préparés pour prendre en charge les patients en situation de détresse vitale.

À la clôture de la formation, le vendredi 25 octobre 2024, le Directeur général des Études et des Statistiques Sectorielles, Wenceslas Koïta, représentant le Secrétaire général du ministère de la Santé, a rappelé le bien-fondé de cette initiative. Il a précisé que cette formation s'inscrit dans le cadre d'une collaboration fructueuse entre le ministère de la Santé et l'Agence turque de coopération et de coordination. Il a également souligné que cette formation est essentielle pour renforcer le système de santé et améliorer la prise en charge des urgences au Burkina Faso, en ajoutant que ce travail ne s'arrête pas là. « Cette formation est un point de départ pour votre mission de secours en médecine d'urgence, » a-t-il déclaré.

Le chef de mission adjoint de l'ambassade de Türkiye, Fatiha Kara, a pour sa part expliqué que ce projet de formation témoigne des excellentes relations et du soutien réciproque entre le Burkina Faso et la Türkiye. « Cette formation contribuera de manière significative à l'amélioration de l'offre de services de santé d'urgence au Burkina Faso, » a-t-il confié. Selon lui, les connaissances acquises lors de cette formation permettront d'améliorer la qualité de la prise en charge des urgences médicales, et ainsi de sauver davantage de vies.