Cote d'Ivoire: Promotion de la riziculture à Diabo - Mamadou Touré découvre l'unité de production de la marque N'Zrama

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique est en tournée de travail, du 23 au 26 octobre, dans le Gbêkê.

En visite dans la région de Gbêkê depuis le 23 octobre 2024, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a, à l'étape de Diabo, visité l'unité de transformation du riz N'Zrama, la seule unité de production industrielle du département de Botro. Un projet géré par l'Association Diabo ville émergente (Dve).

La présidente de Dve, Rebecca Yao, cheville ouvrière de la rencontre, a présenté à l'hôte de marque le modèle social et économique de son association. Qui allie entrepreneuriat agricole et renforcement de capacités des populations locales, à travers des projets d'alphabétisation, d'Associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec), d'appui à la création d'activités génératrices de revenu (Agr), de Comités de gestion communautaire, etc.

« Nous sommes encadrés par l'Agence de développement du riz (Aderiz). 30 coopératives de riz produisent le riz N'Zrama de Diabo. Notre riz est produit à 80 % par un procédé pluvial et à 20% par irrigation à partir d'un barrage. Il est décortiqué à l'usine des femmes (Usifem) et mis sur le marché », a expliqué Rebecca Yao.

La promotrice du riz N'Zrama a profité de l'occasion pour solliciter du ministre des appuis divers. Entre autres, l'embauche d'agents qualifiés dans les domaines de l'agriculture, de la mécanique, du management, etc., le financement de la campagne rizicole avec l'octroi d'un fonds de roulement pour le rachat du riz paddy, la construction d'un magasin de stockage de paddy et de riz blanchi, et l'achat d'équipement (sécheuse de riz, calibreuse, ensacheuse).

Mamadou Touré s'est félicité du modèle de gestion de l'Usifem de Diabo. Qui, selon lui, est un exemple d'engagement socio-économique au service de la communauté.

« Je salue votre contribution exceptionnelle à la transformation locale du riz. Votre initiative s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Président Alassane Ouattara pour l'autonomisation de la femme. Votre travail inspire non seulement la communauté, mais aussi la jeunesse, en montrant que le développement passe par l'effort collectif », a-t-il déclaré. Il a promis à ses hôtes son appui pour le renforcement de leurs capacités de production.