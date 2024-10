Afrique Australe: Football féminin/Cosafa - Courte défaite des Barea devant le Malawi

Madagascar a perdu son deuxième match contre l'équipe championne en titre, Malawi (0-1). Les Barea auront encore la chance de se qualifier en demi-finales, mais sous deux conditions.

La tâche se complique. Les Barea se sont inclinées 0 à 1 devant les Flammes malawites, samedi, au stade Madibaz à Gqeberha en Afrique du sud. Ce match compte pour la deuxième journée du Cosafa Senior Women's Championship. Comme elle a déjà annoncé, la coache Hortensia Mamihasina a composé une formation 5-4-1 à vocation défensive. L'équipe championne en titre a, néanmoins, souffert pour arracher la victoire contre Madagascar.

Asimeney Simwaka a inscrit l'unique but de la victoire des Malawites dès la septième minute de la rencontre. Peu après, la même Simwaka aurait pu réaliser un doublé, mais la gardienne de but des Barea, Diana Verosantatra Andrianandrasana qui évolue au club comorien Olympic de Moroni, a su limiter les dégâts. L'attaquante malgache, Marie Sarah, a eu pour sa part une occasion nette, seule face à la gardienne de but malawite Mercy Sikelo, qui a su, de son côté, sauver son équipe.

Madagascar a eu, en deuxième mi-temps, une chance d'égaliser grâce à Aimé Christina Razanampiavy, milieu gauche de l'Olympic de Moroni, qui a, à l'entrée de la surface de réparation, envoyé la balle au-dessus de la barre transversale. Elle a eu une dernière occasion, à vingt minutes de la fin, un coup franc bien dosé mais capté par Sikelo.

Sous conditions

Botswana a pris la tête du classement du groupe B après avoir écarté sèchement, sur un score net de 5 buts à 0, Maurice samedi. Le Club M est donc éliminé du tournoi après ses deux défaites en autant de matchs. Les trois autres équipes en tête du classement provisoire sont encore en course.

Crédité de quatre points (+5), Botswana caracole en tête après le nul d'entrée face au Malawi et la victoire contre Maurice. Malawi se trouve à la seconde place avec également quatre unités (+1) devant Madagascar (trois points) qui a perdu devant le Malawi après sa nette victoire contre Maurice.

Madagascar a encore la chance de se qualifier en demi-finales à condition qu'il arrache la victoire à la troisième et dernière journée contre le Botswana ce lundi, et surtout si Malawi ne décroche pas la victoire contre Maurice. Les Barea affronteront, ce lundi, les joueuses du Botswana, finaliste en 2020, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Les Barea ne perdent pas encore espoir, mais leur chance est très mince puisque seule l'équipe la mieux classée de chaque groupe, se qualifiera en demi-finales.

Classement groupe B

1-Botswana 4 +52-Malawi 4 +13-Madagascar 3 + 34-Maurice 0 -9Serge Rasanda