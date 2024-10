Maroc: Emmanuel Macron entame ce lundi, une visite d'Etat de trois jours

Le président français Emmanuel Macron entame ce lundi, au Maroc, une visite d'Etat de trois jours, le plus haut niveau sur le plan protocolaire, et une première depuis 2018.

Dans un communiqué, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé "que sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République Française, et son épouse, Madame Brigitte Macron, effectueront une visite d'Etat au Royaume du Maroc, du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2024".

Selon la même source, "cette visite reflète la profondeur des relations bilatérales, fondées sur un partenariat enraciné et solide, à la faveur de la volonté commune des deux Chefs d'Etat de raffermir les liens multidimensionnels unissant les deux pays".

Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte seront accueillis dans l'après-midi à l'Aéroport par le Roi Mohammed VI au son de 21 coups de canon, selon les médias locaux.

Ils se rendront ensuite au Palais Royal, où est prévue une cérémonie officielle en leur honneur.

Le chef de l'Etat français, accompagné d'une importante délégation constituée de ministres et d'hommes d'affaires, entre autres, s'entretiendra par la suite avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais royal.

Les deux chefs d'Etat assisteront à une cérémonie de signature de contrats à la résidence des hôtes royaux.

Mardi, Emmanuel Macron va rencontrer le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, avant de s'entretenir avec Rachid Talbi El Alami puis Mohamed Ould Errachi, respectivement présidents des deux chambres du Parlement (Chambre des Représentants et Chambre des Conseillers).

Emmanuel Macron et son épouse vont se recueillir ensuite au Mausolée Mohammed V.

Après cette séquence, le président français prononcera un discours devant les deux chambres du parlement réunies-la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.

"A l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République française M. Emmanuel Macron au Maroc, sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers annoncent la tenue mardi à 11h00 dans la salle des séances plénières à la Chambre des représentants, d'une séance conjointe, conformément aux dispositions de l'article 68 de la Constitution, à l'occasion du discours qui sera prononcé par le Chef d'Etat français", indique un communiqué conjoint des deux Chambres relayé par la MAP.

Un déjeuner avec une délégation culturelle franco-marocaine, la clôture des rencontres entrepreneuriales Marco-France secteurs stratégiques, à l'auditorium de l'université internationale de Rabat, sont au menu de la journée de mardi ponctuée également par le dîner que le Roi Mohammed VI va offrir en l'honneur du président français et de son épouse.

Mercredi, dernier jour de la visite, Emmanuel Macron se rendra à la Fondation OCP pour un échange sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Afrique avec des étudiants marocains et africains avant de se rendre à la Résidence de France où il prononcera un discours.

Cette visite du président français intervient dans un contexte de rapprochement entre Paris et Rabat notamment sur la question du dossier du Sahara.

En effet, dans une lettre qu'il a adressée au roi Mohammed VI à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans de son règne, Emmanuel Macron avait écrit que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".

Dans la foulée, le Cabinet royal marocain avait salué une "évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara".

Récemment, dans un discours adressé au parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, Sa Majesté le Roi, a exprimé, en Son "nom personnel" et au "nom du peuple marocain", ses "plus vifs remerciements" et sa "profonde gratitude à la France" et au Président Emmanuel Macron pour "ce soutien franc à la Marocanité du Sahara".

"Voilà donc la République Française qui soutient la souveraineté du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara et qui appuie l'Initiative d'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale marocaine, comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel", a affirmé Mohammed VI.

Selon le quotidien marocain Le Matin, "cette visite d'État s'inscrit dans l'ambition de refondation du partenariat d'exception qui lie Rabat et Paris".

"La relation bilatérale est remarquable de par sa longévité et sa proximité. Les relations diplomatiques sont anciennes. La France a été au XIVe siècle le premier pays européen à envoyer un consul au Maroc. Depuis l'Indépendance du Maroc, les deux pays ont construit un partenariat d'exception", souligne la publication qui se réjouit de cette visite du président français à l'instar de nombreux journaux du Royaume.

Le Matin note que "fort de sa projection régionale et continentale, d'une Histoire millénaire, adossée à un Leadership Royal qui distingue le Maroc en termes de modernité et de progrès, le Royaume se positionne comme un partenaire de choix pour l'Hexagone, attractif sur le plan des investissements, et garant de paix et de stabilité dans son environnement immédiat et sur le Continent".

"L'ambition des deux pays, et des deux Chefs d'État, est de consolider ce partenariat rénové, porteur de prospérité partagée en faveur des deux pays, mais aussi au niveau africain", écrit le journal , soulignant que "le développement socio-économique est au coeur des intérêts communs de Paris et Rabat, à la faveur d'investissements croisés dans le domaine de l'industrie, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies ou encore des services, dans l'objectif d'être en phase avec les attentes des nouvelles générations des deux pays, mais également de l'ensemble du continent africain".

Le quotidien estime que "si entre le Maroc et la France un long chemin a été parcouru dans le cadre d'une relation dense et protéiforme, celle-ci se fixe aujourd'hui un nouveau cap en s'inscrivant dans une logique gagnant-gagnant, avec une dimension régionale, africaine et méditerranéenne insoupçonnée et totalement assumée".

Le Matin rappelle que "le Maroc est le premier partenaire commercial de la France en Afrique du Nord (premier client, et premier fournisseur), et son dix-neuvième partenaire commercial dans le monde. La France est le premier partenaire commercial du Maroc dans le monde, son premier client et deuxième fournisseur".

Il signale aussi que "la France est le premier investisseur étranger au Maroc, le premier pourvoyeur de recettes touristiques, le premier pays d'origine des transferts de devises des Marocains résidant à l'étranger, et le Royaume du Maroc est le premier investisseur africain en France".