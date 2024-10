Sénégal: Législatives anticipées - Fatoumata Rassoul Diallo lance la campagne 'Kiraay ak Natangué' à Louga

Louga — La tête de liste départementale de la coalition Pôle alternatif 3e voie - Kiraay ak Natangué à Louga, Fatoumata Rassoul Diallo, a fait part de la volonté de ladite coalition de "dépasser les traditionnels clivages politiques", en vue d'arriver à "une alternative citoyenne et responsable".

"Oui, la 3e voie existe dans ces élections. C'est le choix d'une liste citoyenne et politique portée par des hommes et femmes engagés sur notre territoire par les enjeux économiques, sociaux et environnementaux", a-t-elle déclaré, dimanche, lors de la cérémonie de lancement de la campagne électorale de la coalition dont elle est la tête de liste dans le département de Louga.

Elle affirme que le binôme qu'elle forme avec Pape Oumar Sarr "a déjà impulsé des initiatives en faveur de la formation, du financement et de l'encadrement des jeunes et des femmes, ainsi que la mise en place de projets de développement".

"Il ne s'agit pas seulement de trouver auprès de vous le moyen le plus sûr d'aller à l'Assemblée nationale, mais de vous donner ce justificatif précieux qui ne peut être seulement une recherche de majorité disputée par des acteurs du pouvoir ou de l'opposition", a-t-elle dit.

La campagne de "Kiraay ak Natangué" s'inscrit "dans une dynamique de développement durable et de soutien à l'entrepreneuriat local", a soutenu Mme Diallo, présidente du Mouvement des innovateurs servant en synergie pour l'avancement de Louga (MISSAL).

"Nous nous battrons aussi pour des lois de facilitation des agréments et autres autorisations permettant à nos jeunes et nos femmes de mieux entreprendre, donc de mieux produire, transformer, et exporter les produits de valorisation des ressources de nos territoires", a indiqué Fatoumata Rassoul Diallo.

Elle a insisté sur "les enjeux environnementaux et économiques spécifiques à la région de Louga", prônant "des mesures juridiques de respect de l'environnement et du cadre de vie", tout en dénonçant "les abus d'autorités locales", "les nuisances causées par des industries", dont "la vieille usine de la Sonacos à Thiokhna".