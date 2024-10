Madagascar: Epp Fitroafana - Des bancs d'école fabriqués à partir de plastique recyclé

Écologie. Quand le recyclage s'invite à l'école, cela peut aussi donner des tables-bancs faites de plastique recyclé à 100%. Elles ont été mises à la disposition des élèves de l'École primaire publique Fitroafana, à Mandrosoa Ivato. Ces matériels scolaires particuliers leur ont été remis samedi. En plus du plastique recyclé, la viabilité de ces meubles est adaptée aux besoins des établissements scolaires.

Mais il y a aussi un autre enjeu : celui de l'écologie et de la culture qui va avec. « Au total, près d'une tonne de plastique a été transformée en mobilier scolaire. Chaque table-banc pour le primaire représente 28 kg de plastique recyclé, tandis qu'une table et deux chaises pour le préscolaire valorisent environ 13,5 kg de déchets plastiques. En soutenant l'EPP Fitroafana, nous contribuons à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves tout en affirmant notre engagement envers l'économie circulaire », soutient Bernard Iserentant, Managing Director d'E-Toile.

Cette entreprise de textile est une filiale du groupe belge Alsico. Elle a scellé un partenariat avec Andao Company dans le cadre de sa démarche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). « Ces mobiliers arrivent à point, car la plupart de nos élèves ici proviennent de milieux défavorisés. Leurs parents se retrouvent en difficulté même pour acheter des tabliers et des fournitures scolaires. Leur apprendre à ne pas gaspiller et à envisager le recyclage peut véritablement faire une différence. Ces mobiliers contribuent non seulement à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, mais aussi à réduire les déchets plastiques », confie la directrice de l'établissement de l'EPP Fitroafana.

Ce don intervient dans un contexte critique où les écoles publiques malgaches manquent d'équipements, avec un déficit estimé à deux millions de tables-bancs dans le pays. Ce don comprend trente tables-bancs pour les élèves du primaire, ainsi que huit tables et seize chaises pour les élèves du préscolaire, toutes fabriquées à partir de plastique recyclé. De plus, des fournitures scolaires ont été offertes aux élèves les plus défavorisés.